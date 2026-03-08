Πάτρα: Η περιοχή που δεν θα έχει νερό τη Δευτέρα 9 Μαρτίου

Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης στην Εγλυκάδα
Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών κατασκευής νέου δικτύου ύδρευσης επί της οδού Εγλυκάδος, από το στρατόπεδο του ΚΕΤΧ έως την οδό Κλεάρχου και τις καθέτους οδούς επί του συγκεκριμένου τμήματος, αύριο Δευτέρα 9 Μαρτίου, θα υπάρχουν διακοπές υδροδότησης, μεταξύ 8 π.μ. έως 2 μ.μ..
Από την Υπηρεσία, θα καταβάλλεται καθημερινά, κάθε προσπάθεια μείωσης των χρόνων διακοπής υδροδότησης.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.
