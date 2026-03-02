Καιρός: Ήπιο το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα

Με ήπιο και σχετικά σταθερό καιρό κυλά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.

Οι θερμοκρασίες κινούνται ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ενδείξεις για αξιόλογες διαταραχές ή οργανωμένη κακοκαιρία.

Στην Αθήνα, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 17–19°C στα μέσα της εβδομάδας και στη συνέχεια να σταθεροποιηθούν γύρω στους 14–15°C. Οι ελάχιστες παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές, χωρίς αξιόλογες ψυχρές εξάρσεις.

Τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα υπερισχύουν, ενώ δεν διαφαίνονται σημαντικά φαινόμενα, με τον καιρό να παραμένει σταθερός.

Στη Θεσσαλονίκη, το θερμοκρασιακό προφίλ εμφανίζεται αντίστοιχο, με τις μέγιστες τιμές επίσης λίγο πάνω από τα κλιματικά μέσα.

Μοναδική «παρένθεση» αποτελεί η Πέμπτη, όπου τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν ασθενή υετό, χωρίς όμως ενδείξεις για οργανωμένο ή αξιόλογο σύστημα. Κατά τα λοιπά, η εικόνα παραμένει ήπια.

Στις Κυκλάδες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Άνδρο, η ηλιοφάνεια θα έχει τον πρώτο λόγο τις περισσότερες ημέρες, με λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις που δεν φαίνεται να συνοδεύονται από αξιόλογα φαινόμενα.

Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται γύρω στους 14–16 βαθμούς το μεσημέρι και 9–11 βαθμούς τη νύχτα, τιμές φυσιολογικές ή ελαφρώς υψηλότερες για την εποχή. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ενισχυθούν ιδιαίτερα και το Αιγαίο δεν παρουσιάζει ενδείξεις οργανωμένης κακοκαιρίας.

Βόρειο ρεύμα και καθαρή ατμόσφαιρα

Κοινό χαρακτηριστικό της περιόδου είναι η διατήρηση βόρειου ρεύματος, το οποίο ευνοεί καθαρή ατμόσφαιρα και καλή διαύγεια, περιορίζοντας τη δυναμική για εκτεταμένες βροχοπτώσεις.

Μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται κάποια σημαντική διαταραχή που να αλλάζει ουσιαστικά το σκηνικό.

Ο Μάρτιος, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ξεκινά ήρεμα και δεν φαίνεται, προς το παρόν, διατεθειμένος να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό του «γδάρτη».