Θεσσαλονίκη: Στη Νευροχειρουργική του Παπαγεωργίου παραμένει ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ

Στη Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος φέρει αιμάτωμα στο κεφάλι, ωστόσο η κατάστασή του δεν κρίνεται τέτοια που να απαιτεί νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στη Νευροχειρουργική Κλινική, με τους θεράποντες ιατρούς να βρίσκονται σε εγρήγορση.

Ο δεύτερος τραυματίας από το ίδιο τροχαίο που νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου, ηλικίας 28 ετών, είναι σε καλή κατάσταση και αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Στο μεταξύ, σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ. Είναι αιμοδυναμικά σταθερός και, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί θα του μειώνουν σταδιακά την καταστολή σήμερα ώστε να ελέγξουν εντός της ημέρας τη νευρολογική του κατάσταση.