Πάτρα: Η λαϊκή αγορά της Παρασκευής στα Προσφυγικά επανέρχεται από σήμερα στην οδό Σμύρνης

Μετά την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή

Η λαϊκή αγορά της Παρασκευής επιστρέφει στην οδό Σμύρνης και τους γύρω δρόμους, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή των Προσφυγικών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων ανακοινώνεται ότι η λαϊκή αγορά της Παρασκευής που διεξαγόταν λόγω έργων, κυρίως επί της οδού Δάμωνος στην περιοχή των Προσφυγικών, από αύριο Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, θα επανέλθει επί της οδού Σμύρνης και τους γύρω δρόμους, αφού οι εργασίες στην περιοχή ολοκληρώθηκαν.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Προσφυγικά Λαϊκή Αγορά

