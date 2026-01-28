Οπαδοί ΠΑΟΚ: Το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη οι τρεις τραυματίες

Η αεροδιακομιδή θα γίνει με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος
Το πρωί της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών από τη Ρουμανία με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος, πλήρως εξοπλισμένο για παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης εν πτήσει, μετά από συντονισμένες ενέργειες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.
Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, να οργανωθεί η μεταφορά των σορών στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, αύριο το πρωί, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών.
Οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.
