Σικελία: Πόλη στο χείλος του γκρεμού μετά από κατολίσθηση - Απομακρύνθηκαν 1.500 κάτοικοι

Τεράστια κατολίσθηση, σε μήκος τεσσάρων χιλιομέτρων σημειώθηκε στη Σικελία, στην περιοχή Νισέμι, στην επαρχία Καλτανισέτα της Ιταλίας, με αποτέλεσμα πολλά σπίτια να βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού.
Στην ιστορική περιοχή, δεκάδες σπίτια βρίσκονται στην άκρη μιας απότομης πλαγιάς που σχηματίζεται από το ρήγμα και οι αρχές έχουν ήδη εκκενώσει περίπου 1.500 άτομα. Η εφημερίδα Il Post γράφει ότι η μετακίνηση του εδάφους συνεχίζεται και οι ειδικοί θεωρούν την κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή.
Η κατολίσθηση σημειώθηκε γύρω στις 12:30 μ.μ. στη γειτονιά Sante Croci και επεκτάθηκε. Το έδαφος ράγισε, η άσφαλτος παραμορφώθηκε και σε ορισμένα σημεία το έδαφος κατέρρευσε κατά αρκετά μέτρα. Κτίρια υπέστησαν μεγάλες ρωγμές, μερικά κατέρρευσαν μαζί με ένα τμήμα δρόμου στο οποίο ήταν σταθμευμένα αυτοκίνητα.
«Όλα τα σπίτια που βρίσκονται 50 έως 70 μέτρα από την άκρη της απόσχισης αναπόφευκτα θα καταρρεύσουν», δήλωσε ο Salvo Cocina, επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Σικελίας. Δεν υπάρχουν θύματα, αλλά η επικινδυνότητα των πρανών και η πιθανότητα νέων κατολισθήσεων καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για συνεχή επιτήρηση και συντονισμένη ανταπόκριση από τις αρχές.
Δύο κύριες αρτηρίες – οι επαρχιακές οδοί 10 και 12 – που συνέδεαν το Νισέμι με το Καλτατζιρόνε και την Κατάνια έκλεισαν. Η μόνη λειτουργική διαδρομή παραμένει η επαρχιακή οδός 11, η οποία απομονώνει εν μέρει την πόλη.
Η περιφερειακή Πολιτική Προστασία υποστηρίζει τους εκτοπισμένους και το δημαρχείο άνοιξε το αθλητικό κέντρο για προσωρινή στέγαση. Τα περισσότερα από τα θύματα φιλοξενήθηκαν από συγγενείς ή φίλους. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Pietro Stimolo, οι περιοχές που διατρέχουν μέγιστο κίνδυνο καθαρίστηκαν σε περίπου δύο ώρες, αλλά η εξέλιξη του φαινομένου τις επόμενες ημέρες παραμένει απρόβλεπτη.
Η Νισέμι, μια μικρή πόλη με περίπου 25.000 κατοίκους, αντιμετωπίζει εδώ και καιρό προβλήματα με τη σταθερότητα του εδάφους. Στις 16 Ιανουαρίου, 35 άτομα απομακρύνθηκαν προληπτικά μετά την ολίσθηση του εδάφους προς την κοιλάδα του ποταμού Μαρόγκλιο, επηρεάζοντας έναν δρόμο και δίκτυα κοινής ωφέλειας.
Η πόλη είναι χτισμένη σε ένα αμμώδες οροπέδιο πάνω σε ένα στρώμα αργίλου. Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα Harry, επέτρεψαν στο νερό να διεισδύσει στον άργιλο, ο οποίος γίνεται ολισθηρός και ευνοεί την κίνηση των χωμάτινων μαζών. Η έντονη αστικοποίηση κοντά στην άκρη του οροπεδίου και η έλλειψη ενός αποτελεσματικού συστήματος αποστράγγισης έχουν αυξήσει τον κίνδυνο. Στο ιστορικό κέντρο, το επίπεδο υδρογεωλογικού κινδύνου είναι μέγιστο.
