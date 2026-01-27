Σικελία: Πόλη στο χείλος του γκρεμού μετά από κατολίσθηση - Απομακρύνθηκαν 1.500 κάτοικοι

Συγκλονιστικά βίντεο

Τεράστια κατολίσθηση, σε μήκος τεσσάρων χιλιομέτρων σημειώθηκε στη Σικελία, στην περιοχή Νισέμι, στην επαρχία Καλτανισέτα της Ιταλίας, με αποτέλεσμα πολλά σπίτια να βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού. Στην ιστορική περιοχή, δεκάδες σπίτια βρίσκονται στην άκρη μιας απότομης πλαγιάς που σχηματίζεται από το ρήγμα και οι αρχές έχουν ήδη εκκενώσει περίπου 1.500 άτομα. Η εφημερίδα Il Post γράφει ότι η μετακίνηση του εδάφους συνεχίζεται και οι ειδικοί θεωρούν την κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A four-kilometre section of a cliff collapsed in Sicily during a storm, forcing more than 1,000 people to evacuate. Italy declared a state of emergency and allocated 100 million euros for urgent relief. Damage is estimated at over 1.5 billion euros. <a href="https://t.co/s8gxcoMP9Z">pic.twitter.com/s8gxcoMP9Z</a></p>— DW News (@dwnews) <a href="https://twitter.com/dwnews/status/2016013296588005427?ref_src=twsrc%5Etfw">January 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η κατολίσθηση σημειώθηκε γύρω στις 12:30 μ.μ. στη γειτονιά Sante Croci και επεκτάθηκε. Το έδαφος ράγισε, η άσφαλτος παραμορφώθηκε και σε ορισμένα σημεία το έδαφος κατέρρευσε κατά αρκετά μέτρα. Κτίρια υπέστησαν μεγάλες ρωγμές, μερικά κατέρρευσαν μαζί με ένα τμήμα δρόμου στο οποίο ήταν σταθμευμένα αυτοκίνητα. «Όλα τα σπίτια που βρίσκονται 50 έως 70 μέτρα από την άκρη της απόσχισης αναπόφευκτα θα καταρρεύσουν», δήλωσε ο Salvo Cocina, επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Σικελίας. Δεν υπάρχουν θύματα, αλλά η επικινδυνότητα των πρανών και η πιθανότητα νέων κατολισθήσεων καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για συνεχή επιτήρηση και συντονισμένη ανταπόκριση από τις αρχές.