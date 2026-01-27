Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Φαίη Σκορδά: Ο πανικός της στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Φαίη Σκορδά: Ο πανικός της στο Χιονοδρομ...

Δείτε βιντεο

Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, η παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά μοιράστηκε στο πρωινό μαγκαζίνο «Buongiorno» μια προσωπική της εμπειρία από προηγούμενη επίσκεψή της στην περιοχή, η οποία εξελίχθηκε σε στιγμή έντονου πανικού.

Η Φαίη Σκορδά περιέγραψε πώς, ενώ είχε πάει για σκι, η ανάβαση με το τελεφερίκ προς την πίστα την οδήγησε σε κατάσταση φόβου. Όπως είπε, η έντονη ομίχλη σε συνδυασμό με το μεγάλο ύψος την έκανε να νιώσει ότι χάνει τον έλεγχο και κινδυνεύει. Η αντίδρασή της ήταν άμεση και αυθόρμητη: ζήτησε με κλάματα να την κατεβάσουν από το τελεφερίκ. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Τώρα μπορείτε να πείτε για μια πολύ γνωστή παρουσιάστρια που έρχεται στα Καλάβρυτα και έκλαιγε και έλεγε κατεβάστε με, κατεβάστε με. Φοβήθηκα γιατί είχε ομίχλη και ήταν ψηλά και έλεγα θα πέσω κάτω θα σκοτωθώ, έκλαιγα».

Ειδήσεις Τώρα

Το «Ριφιφί» πάει Alpha

Τηλεθέαση: Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη το βράδυ της Δευτέρας

MasterChef 2026: Οι δύο πρώτοι διαγωνιζόμενοι που αποχώρησαν με το «καλημέρα»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φαίη Σκορδά Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Spotlight