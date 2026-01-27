Φαίη Σκορδά: Ο πανικός της στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, η παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά μοιράστηκε στο πρωινό μαγκαζίνο «Buongiorno» μια προσωπική της εμπειρία από προηγούμενη επίσκεψή της στην περιοχή, η οποία εξελίχθηκε σε στιγμή έντονου πανικού.

Η Φαίη Σκορδά περιέγραψε πώς, ενώ είχε πάει για σκι, η ανάβαση με το τελεφερίκ προς την πίστα την οδήγησε σε κατάσταση φόβου. Όπως είπε, η έντονη ομίχλη σε συνδυασμό με το μεγάλο ύψος την έκανε να νιώσει ότι χάνει τον έλεγχο και κινδυνεύει. Η αντίδρασή της ήταν άμεση και αυθόρμητη: ζήτησε με κλάματα να την κατεβάσουν από το τελεφερίκ. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Τώρα μπορείτε να πείτε για μια πολύ γνωστή παρουσιάστρια που έρχεται στα Καλάβρυτα και έκλαιγε και έλεγε κατεβάστε με, κατεβάστε με. Φοβήθηκα γιατί είχε ομίχλη και ήταν ψηλά και έλεγα θα πέσω κάτω θα σκοτωθώ, έκλαιγα».