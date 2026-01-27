Τηλεθέαση: Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη το βράδυ της Δευτέρας

Δείτε τα στοιχεία
Η Τηλεθέαση για το βράδυ της Δευτέρας (26/1).
Στο δυναμικό κοινό βρέθηκε πρώτο το MasterChef ενώ στο γενικό κοινό η σειρά «Να μ’αγαπάς».
Σύνολο
Θέση Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%)
1 Alpha Να μ΄αγαπάς 19,6
2 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 15,6
3 Alpha Άγιος έρωτας 15,2
4 MEGA Η γη της ελιάς 13,4
5 ANT1 Grand Hotel 12,7
6 STAR MasterChef 12,3
7 MEGA Μια νύχτα μόνο 12,1
8 SKAI Survivor 10,3
9 OPEN Real View 1,5
10 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 1,3
Δυναμικό
Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%)
1 STAR MasterChef 16,3
2 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 15,9
3 Alpha Να μ΄αγαπάς 14,2
4 Alpha Άγιος έρωτας 12,5
5 SKAI Survivor 11
6 MEGA Μια νύχτα μόνο 10,8
7 MEGA Η γη της ελιάς 7,8
8 ANT1 Grand Hotel 7,3
9 OPEN Real View 1,7
10 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 1,1
