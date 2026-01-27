Τηλεθέαση: Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη το βράδυ της Δευτέρας

Η Τηλεθέαση για το βράδυ της Δευτέρας (26/1).

Στο δυναμικό κοινό βρέθηκε πρώτο το MasterChef ενώ στο γενικό κοινό η σειρά «Να μ’αγαπάς».

Σύνολο

Θέση Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%)

1 Alpha Να μ΄αγαπάς 19,6

2 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 15,6

3 Alpha Άγιος έρωτας 15,2

4 MEGA Η γη της ελιάς 13,4

5 ANT1 Grand Hotel 12,7

6 STAR MasterChef 12,3

7 MEGA Μια νύχτα μόνο 12,1

8 SKAI Survivor 10,3

9 OPEN Real View 1,5

10 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 1,3

Δυναμικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%)

1 STAR MasterChef 16,3

2 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 15,9

3 Alpha Να μ΄αγαπάς 14,2

4 Alpha Άγιος έρωτας 12,5

5 SKAI Survivor 11

6 MEGA Μια νύχτα μόνο 10,8

7 MEGA Η γη της ελιάς 7,8

8 ANT1 Grand Hotel 7,3

9 OPEN Real View 1,7

10 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 1,1