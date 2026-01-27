Τα "Ηχοχρώματα" έκοψαν την πίτα τους

Με τη συμμετοχή των μελών και εκλεκτών καλεσμένων, τα Ηχοχρώματα Χορωδία και Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Πάτρας έκοψαν την παραδοσιακή Βασιλόπιτα για καλή χρονιά, μετά ευλογίας των Πατέρων του Ιερού Ναού της Μεταμόρφωσης Σωτήρος Πάτρας, Πάτερ Αδαμάντιου & Πάτερ Κωνσταντίνου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη μεγάλη και εγκάρδια συμμετοχή του κόσμου στις αίθουσες του καλλιτεχνικού οργανισμού την Κυριακή 25/1/2026 και ώρα 7.30 μμ και μεταξύ των καλεσμένων παραβρέθηκε και η αγαπητή Πατρινή συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας κ.

Άννα Δενδρινού, που εξέφρασε ευχές για πρόοδο και δημιουργία. Η μαέστρος και καλλιτεχνική Διευθύντρια των Ηχοχρωμάτων κ. Δήμητρα Πίτσου υποδέχτηκε τους καλεσμένους, προλόγισε την εκδήλωση και ενημέρωσε για την καλλιτεχνική και πολιτιστική παρουσία, την μουσική δραστηριότητα και τους στόχους της χορωδίας & Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Ηχοχρώματα Πάτρας, για την χρονιά που πέρασε η οποία ήταν η πρώτη χρονιά λειτουργίας του χώρου, όπως και για την νέα χρονιά που έρχεται ατενιζοντάς την με αισιοδοξία. Η παρουσία των Ηχοχρωμάτων στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης αλλά και εκτός αυτής, διαγράφηκε με πολλαπλές μουσικές και άλλες παρουσίες που στέφθηκαν με επιτυχία και έτσι ευχήθηκαν όλοι, το έργο αυτό να συνεχίσει να ανθίσει και να πολλαπλασιαστεί.

Καλή χρονιά με υγεία και καλλιτεχνική δημιουργία Ηχοχρώματα Χορωδία Πάτρας!