Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο

Ένας 28χρονος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού με πολιτικά στο Μιλάνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια ελέγχου για διακίνηση ναρκωτικών, αστυνομικοί με πολιτικά είδαν να πλησιάζει ένας άνδρας.

Ο άνδρας φέρεται να τους σημάδεψε με περίστροφο και πως επειδή οι αστυνομικοί φοβήθηκαν για τη ζωή τους, ένας από τους αστυνομικούς αντέδρασε, πυροβολώντας θανάσιμα τον 28χρονο.

Όταν έφτασε το ασθενοφόρο είχε ήδη καταλήξει, αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Ιταλία.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες, προέκυψε ότι ο νέος, βορειοαφρικανικής καταγωγής, είχε στην κατοχή του περίστροφο κρότου. Επίσης, ότι ήταν γνωστός στις αρχές στο Μιλάνο με προηγούμενες καταδίκες για ναρκωτικά και κλοπές.

Κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντζεντόζι, υποσχέθηκε ότι θα γίνει έρευνα για το περιστατικό στο Μιλάνο. Δήλωσε επίσης ότι «δεν θα δοθεί ασπίδα προστασίας σε κανέναν». Ζήτησε ωστόσο «να μην υπάρξουν εκ των προτέρων καταδίκες».

Ο γραμματέας της Λέγκας του Βορρά, γνωστός για τις αντιμεταναστευτικές θέσεις του και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, υπογράμμισε ότι «είναι με το μέρος των αστυνομικών, χωρίς κανέναν ενδοιασμό».