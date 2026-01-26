Αίγιο: Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 205ης Επετείου της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας

Με Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Ανδρέα Λόντου στο προαύλιο του Δημοτικού Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Αιγίου το πρωί της Δευτέρας, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν της 205ης επετείου της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας (26-30 Ιανουαρίου 1821), που διοργάνωσε ο Δήμος Αιγιαλείας σε συνεργασία με πλήθος φορέων και συλλόγων.

Η προγραμματισμένη παρέλαση ματαιώθηκε με απόφαση του δημάρχου Αιγιαλείας κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλου, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν το μεγαλύτερο μέρος του πρωινού στην περιοχή.

Μετά τη Δοξολογία, η οποία εψάλη χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, ακολούθησε ο Πανηγυρικός της ημέρας από την ιστορικό και Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλή κα Έλλη Δρούλια, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε ότι η Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας υπήρξε πράξη πολιτικής και πνευματικής ωριμότητας, που απέδειξε ότι η Επανάσταση δεν ήταν στιγμιαία έκρηξη αλλά αποτέλεσμα βαθιάς σκέψης και συλλογικής ευθύνης. «Η σημερινή ημέρα δεν αποτελεί απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν. Αποτελεί ζωντανή υπενθύμιση ότι η ιστορία μας δεν είναι μουσειακό έκθεμα αλλά θεμέλιο πάνω στο οποίο οφείλουμε να οικοδομούμε το παρόν και το μέλλον μας. Η ιστορία ζει μέσα από εμάς και τη συνεργασία μας. Μια συνεργασία που μέσα από διάλογο, καλή διάθεση και κοινή προσπάθεια θα φέρει το ανάλογο θετικό αποτέλεσμα για τον τόπο μας και την πατρίδα μας. Ας κάνουμε συζητήσεις, έστω και με αντιπαραθέσεις, για το καλό του τόπου μας» συνέχισε ο Δήμαρχος καταλήγοντας: «Ας θυμόμαστε ότι η Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας μας καλεί, 205 χρόνια μετά, να είμαστε ενωμένοι, υπεύθυνοι και δημιουργικοί». Ο κ. Ανδριόπουλος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ιερώνυμο για τη στήριξή του και τη συνεργασία Εκκλησίας και Δήμου, καθώς και να συγχαρεί όλους τους φορείς, τους συλλόγους, τους εκπαιδευτικούς, τους αναβιωτές, τους εθελοντές και φυσικά τους νέους, που έδωσαν ζωή και νόημα στη γιορτή.

Στη συνέχεια, ο Ιερός Κλήρος, οι επίσημοι και οι Σημαιοφόροι των σχολείων μετέβησαν Λόντου στο προαύλιο του Δημοτικού Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Αιγίου, για την επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Ανδρέα Λόντου, ενώ τιμές απέδωσε η Φιλαρμονική Αιγίου «Ευτέρπη».

Στις εκδηλώσεις της Δευτέρας, την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αχαιός υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιάσων Φωτήλας, το Κοινοβούλιο η βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ κα Χριστίνα Αλεξοπούλου, ενώ το παρών μεταξύ άλλων έδωσαν: ο αρχηγός του κόμματος “Νίκη” κ. Δημήτρης Νατσιός και ο αιγιώτης ευρωβουλευτής του κόμματος κ. Νίκος Αναδιώτης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, o Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Δημήτρης Κατσαρός, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι κομμάτων της Βουλής, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών και φιλοξενούμενων συλλόγων και φορέων.