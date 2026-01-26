Πάτρα: Αυτό είναι το κεφάλι του Βασιλιά Καρνάβαλου 2026- ΦΩΤΟ

Ο Διόνυσος είναι η έμπνευση για το φετινό άρμα, που αναβιώνει παραδόσεις και συμβολίζει χαρά, γέλιο και σατιρική διάθεση
Στην αποκάλυψη του κεφαλιού του Βασιλιά Καρνάβαλου προχώρησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπεύθυνος του εργαστηρίου κατασκευής, Νίκος Λιβάνης, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το φετινό κεντρικό σύμβολο του Πατρινού Καρναβαλιού.
Όπως έγινε γνωστό, ο Βασιλιάς Καρνάβαλος για τη φετινή χρονιά είναι εμπνευσμένος από τον Διόνυσο, τον θεό του κρασιού, της γιορτής, της έκστασης και της αναγέννησης, μια επιλογή με έντονο συμβολισμό που συνδέεται άμεσα με το πνεύμα του καρναβαλιού.
Σε δηλώσεις του στο thebest.gr, ο Νίκος Λιβάνης είχε αναφέρει πως η φετινή θεματολογία αντλεί έμπνευση από τις διονυσιακές γιορτές.. «Από την ιστορία του Διονύσου μέχρι τα Διονύσια και τα παραδοσιακά έθιμα, το καρναβάλι αναβιώνει παραδόσεις και γιορτές του παρελθόντος», είχε επισημάνει χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, όπως τονίζει ο ίδιος, το μήνυμα που επιδιώκει να περάσει το φετινό άρμα είναι ξεκάθαρο και διαχρονικό: «Χαρά, γλέντι, γέλιο και σατιρική ματιά, καθώς και ότι το Πατρινό Καρναβάλι ανήκει σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς ή διακρίσεις».
