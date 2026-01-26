Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Γλυφάδα: Συνέλαβαν 16χρονο μαθητή - Είχε πάνω του μαχαίρια

Γλυφάδα: Συνέλαβαν 16χρονο μαθητή - Είχε...

Συνελήφθη 16χρονος μαθητής σε σχολείο της Γλυφάδας – Βρέθηκαν στην κατοχή του τρία μαχαίρια και κόφτη

Στη σύλληψη ενός 16χρονου μαθητή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σήμερα το μεσημέρι σε σχολείο της Γλυφάδας, μετά τον εντοπισμό επικίνδυνων αντικειμένων στην κατοχή του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τις οποίες επικαλείται η ΕΡΤ, ο μαθητής ΕΠΑΛ της περιοχής, λίγο πριν τις 11:40 το μεσημέρι, βρέθηκε να έχει πάνω του τρία μαχαίρια και έναν κόφτη, ενώ βρισκόταν εντός του σχολικού χώρου.

Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα- Δημοτική περιουσία: Ποια κτίρια σκοπεύει να αξιοποιήσει ο Δήμος

Συγκλονισμένη η τοπική ΕΛ.ΑΣ. από το τροχαίο με θύματα δύο νέα παιδιά- Γιος αστυνομικού ο ένας - ΒΙΝΤΕΟ

Υπόθεση Κεφαλογιάννη: Χωρίς διαβούλευση το επίμαχο άρθρο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γλυφάδα Μαθητής Σύλληψη

Ειδήσεις