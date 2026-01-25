Ανδραβίδα: Σύλληψη άνδρα για απάτη με πρόσχημα υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί στην Ανδραβίδα, για υπόθεση απάτης σε βάρος γυναίκας, με τον δράστη να προσποιείται υπάλληλο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς, ενεργώντας από κοινού με άγνωστους συνεργούς του, επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες το απόγευμα με ημεδαπή γυναίκα στην Ανδραβίδα και, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, επικαλέστηκε δήθεν σοβαρή βλάβη στην ηλεκτροδότηση της οικίας της. Με το πρόσχημα αυτό, ζήτησε από τη γυναίκα να συγκεντρώσει κοσμήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσει σε σημείο εξωτερικά της κατοικίας της.

Η γυναίκα αντιλήφθηκε την απόπειρα απάτης και ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Κατόπιν οδηγιών των αστυνομικών, τοποθέτησε σε κοντινό σημείο από την οικία της μία τσάντα με υποτιθέμενα κοσμήματα και τιμαλφή.

Λίγο αργότερα, ο κατηγορούμενος μετέβη στο σημείο ως συνοδηγός οχήματος για να παραλάβει την τσάντα, όπου και συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης και της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο συλληφθείς και οι συνεργοί του είχαν επιχειρήσει την ίδια ημέρα να εξαπατήσουν με την ίδια μεθοδολογία ακόμη δύο ημεδαπές γυναίκες.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.