Ο διαγωνιζόμενος που είχε δει μόνο μία φορά MasterChef

Οι σεφ τον ρώτησαν για τον γιο του και αν ασχολείται και εκείνος με τη μαγειρική. «Τον διαγωνισμό τον έχεις δει;», συνέχισε ο Πάνος Ιωαννίδης, με τον Δημήτρη να απαντά: «Όχι», προκαλώντας γέλια. «Όχι; Οπότε δεν έχεις ιδέα τι κάνουμε εδώ;», συνέχισε ο σεφ. «Είδα μια φορά, είδα μια φορά τον άλλον να λέει "το κράτς"», απάντησε γελώντας ο Δημήτρης. «Έχει μείνει. έχει γράψει για πάντα αυτό το πράγμα», σχολίασε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου, ο 47χρονος Δημήτρης από την Κρήτη βρέθηκε στις οντισιόν παρουσιάζοντας προϊόντα και μία συνταγή από τον τόπο του: ξινόχοντρο με στάκα και ανθότυρο. Στο πλευρό του είχε τον 21χρονο γιο του, ο οποίος τον συνόδευσε για να τον στηρίξει. Οι κριτές, Πάνος Ιωαννίδης , Σωτήρης Κοντιζας και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, εντυπωσιάστηκαν από την ιστορία του Δημήτρη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Αγγλία και ταξίδευε σε όλη τη χώρα με την καντίνα του αδερφού του.

Οι οντισιόν στο Masterchef 10 συνεχίζονται και ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους που ξεχώρισαν στο νέο επεισόδιο ήταν ο παίκτης που είχε δει μόνο μια φορά το ριάλιτι, αλλά και εκείνος που απογοήτευσε τους κριτές με το πιάτο, που είχε κεφίρ φράουλας.

Πρώτος δοκίμασε το πιάτο του Δημήτρη ο Πάνος Ιωαννίδης, ακολούθησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και τρίτος ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Λοιπόν Δημήτρη. Τι δοκιμάσαμε. Σίγουρα έτσι είναι ένα πιάτο το οποίο προέρχεται από μία παραδοσιακή... ένα παραδοσιακό background ας το πούμε. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Τώρα, δε σημαίνει όμως ότι είναι και τέλειο. Δηλαδή υποσχέθηκες έτσι ένα ριζότο ας το πούμε, μια τεχνική λίγο δέσιμο και τα λοιπά. Δηλαδή εγώ περίμενα να δω λίγο έτσι πιο... πιο δέσιμο. Βέβαια έχει βράσει πάρα πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ γευστικό. Εντάξει, το παξιμάδι ok, δίπλα, το δέχομαι, μια χαρά, ως γαρνιτούρα. Αλλά ένα δεσιματάκι περισσότερο, εγώ θα το εκτιμούσα να σου πω την αλήθεια. Παρόλα αυτά, είναι ένα αρκετά νόστιμο πιάτο. Οπότε, ε είμαι πολύ θετικός εγώ. Εντάξει φαντάζομαι ότι έχεις εικόνες και από άλλες κουζίνες. Άρα θα υπάρχει έτσι και αν περάσεις και σε επόμενες φάσεις μια προοπτική για να μακροημερεύσεις στο MasterChef. Οπότε πιστεύω σε σένα. Το πρώτο "Ναι" το 'χεις από εμένα», ανέφερε ο Πάνος Ιωαννίδης.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος πρόσθεσε: «Μας έφτιαξες ένα πιάτο όπου είναι Δημήτρης. Είναι πληθωρικό, είναι έτσι δηλαδή συνδυάζεται λίγο με την παρουσία σου. Δηλαδή γεμίζεις το χώρο. Τι θα έκανα; Τεχνικά τώρα μιλώντας. Τα μανιταράκια που έχουμε μέσα. Γιατί είναι καλό να τα σοτάρεις σωστά; Γιατί παίρνεις και το μέγιστο της γεύσης που έχουν. Εδώ λοιπόν τι θα έκανα; Θα σόταρα με περισσότερη υπομονή και αγάπη τα μανιτάκια μου, στο βούτυρό μου, στο σκορδάκι μου, στο θυμάρι μου και έχουμε ένα πιάτο το οποίο είναι πάρα πολύ γευστικό. Βοηθάει και το τυρί που έχεις βάλει μέσα. Έχεις δώσει έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα σε αυτό το πολύ νόστιμο προϊόν της Κρήτης, τον ξινόχοντρο. Το παξιμαδάκι μια χαρά γαρνιτουρίτσα. Άλλοι βάζουνε μπρουσκετούλες, άλλοι βάζουνε κροστίνια. Εδώ δούλεψες ένα τοπικό προϊόν. Από εμένα είναι το δεύτερο μεγάλο "Ναι"!».

«Οπότε Δημήτρη έχεις δύο Ναι. Που σημαίνει ότι αυτόματα περνάς στην επόμενη φάση με ένα έξυπνο πιάτο, ένα νόστιμο πιάτο, που θα σου πω όμως ποιο είναι το μειονέκτημά του για να το σκεφτείς, αφού έχεις περάσει στην επόμενη φάση. Ότι βασίζεται πάρα πολύ στα υλικά που έχεις φέρει. Δηλαδή έχεις το ξηρό ανθότυρο που είναι πάρα πολύ ωραίο και συγκεκριμένα αυτό που έφερες. Έχεις τον ξινόχοντρο που επίσης είναι μια πάρα πολύ ωραία πρώτη ύλη και τη στάκα. Μαζί με τα μανιτάρια και τα λοιπά. Πρέπει να σκεφτείς ότι μέσα στο διαγωνισμό μπορεί να μην έχεις πρόσβαση σε όλα αυτά τα καλώδια, να έχεις άλλα καλώδια να διαχειριστείς. Αυτό», του επισήμανε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Συγκινημένος, ο Δημήτρης αφιέρωσε τη λευκή ποδιά στον γιο του: «Σίγουρα την αφιερώνω στον Πάρη, σίγουρα. Δεν υπάρχει άλλη σκέψη ας πούμε».

Στη συνέχεια, προβλήθηκε η οντισιόν του 31χρονου Βαγγέλη, που ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές για μια δυναμική παρουσία, ωστόσο δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν. Συγκεκριμένα, μια λανθασμένη επιλογή της στιγμής ήταν αρκετή για να επισκιάσει ακόμη και μια άρτια τεχνική. Ο Βαγγέλης, επαγγελματίας μάγειρας από τη Θεσσαλονίκη, μπήκε στην κουζίνα του διαγωνισμού δηλώνοντας πιο έτοιμος από ποτέ, έχοντας μάλιστα στο παρελθόν ταυτιστεί με παίκτες όπως ο Ηλίας Κιαζόλι. Παρ’ όλα αυτά, η πορεία του στο πλατό σταμάτησε απότομα λόγω μιας αστοχίας: της χρήσης κεφίρ με γεύση φράουλα σε αλμυρό πιάτο.

Το πιάτο που παρουσίασε ήταν λαβράκι φρικασέ. Στόχος του ήταν να αποδομήσει την κλασική συνταγή, αντικαθιστώντας το αυγολέμονο με μια πιο σύγχρονη και όξινη εκδοχή. Επιδίωξε να δημιουργήσει μια σάλτσα με βάση το κεφίρ, αρωματισμένη με λάιμ και άνηθο, ώστε να προσδώσει φρεσκάδα και να αναδείξει το ψάρι. Μέχρι εκείνο το σημείο, το σκεπτικό του φαινόταν ενδιαφέρον και δημιουργικό.