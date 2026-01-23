Πάτρα: Πρωτοβουλία προοδευτικών πολιτών υπέρ της επιστροφής Τσίπρα

Σταδιακά παίρνει σάρκα και οστά και στην Αχαΐα το δίκτυο πρωτοβουλιών αυτοοργάνωσης που είχε προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας, με την Πάτρα να μπαίνει πλέον δυναμικά στον πολιτικό χάρτη των εξελίξεων.

Αφορμή αποτέλεσε ανοιχτή επιστολή που συνυπογράφουν 17 πολίτες της περιοχής, υπό τον τίτλο «Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας».

Η συζήτηση για την ανάγκη ενεργοποίησης της κοινωνικής βάσης είχε ανοίξει στις 3 Δεκεμβρίου, κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Παλλάς, όταν ο πρώην πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσμα για πρωτοβουλίες επανίδρυσης και αλλαγής σε κάθε πόλη, γειτονιά και χώρο εργασίας ή φοίτησης, υπογραμμίζοντας ότι αυτές θα πρέπει να είναι ανοιχτές στην κοινωνία, αλλά όχι σε λογικές προνομίων και «πρώτης θέσης».

Το τελευταίο διάστημα, ανάλογες κινήσεις έχουν ήδη εκδηλωθεί σε περιοχές όπως η Μεσσηνία και η Πέλλα, ενώ πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε σχετική πρωτοβουλία και στην Ανατολική Αττική. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται πλέον και η πρωτοβουλία που διαμορφώνεται στην Αχαΐα.

Στην επιστολή τους, οι υπογράφοντες αυτοπροσδιορίζονται ως ενεργοί προοδευτικοί πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα για μια πολιτική πρόταση με πυξίδα την εντιμότητα, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική εκπροσώπηση. Επισημαίνουν ότι ο κατακερματισμός των προοδευτικών δυνάμεων έχει δημιουργήσει σοβαρό κενό ελπίδας και προοπτικής, το οποίο συχνά επιχειρούν να καλύψουν «αυτόκλητοι σωτήρες».

Όπως τονίζουν, μέσα σε αυτό το κενό αναδύεται η ανάγκη για κάτι νέο, ενωτικό και δυναμικό, εκφράζοντας την άποψη ότι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο θα μπορούσε να αποτελέσει τον πυρήνα μιας ευρύτερης συλλογικής προσπάθειας για μια δίκαιη, δημοκρατική και βιώσιμη Ελλάδα.

Την ανοιχτή επιστολή υπογράφουν εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες και συνταξιούχοι από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.

Την επιστολή υπογράφουν οι:

-Γαλάνης Νικόλαος: Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα

-Γιαννόπουλος Νικόλαος: Ηλεκτρολόγος μηχανικός- εκπαιδευτικός

-Γιαννοπούλου Κατερίνα: Απόφοιτη Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

-Ιωαννίδης Γεώργιος: Μηχανολόγος Μηχανικός – Ελεύθερος επαγγελματίας

-Καλπουρζίνη Ρόζα: Ειδική παιδαγωγός

-Κουλούρης Κωνσταντίνος: Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος

-Μανωλάτος Χρήστος: Συνταξιούχος τραπεζικός

-Μιχαλοπούλου Ευανθία: Νηπιαγωγός

-Νικολοπούλου Γεωργία: Διεθνολόγος

-Παπαγεωργίου Δημήτρης: Πολιτικός Μηχανικός

-Παπαστάμκος Κωνσταντίνος: Πολιτικός Αναλυτής

-Σιδέρη Σοφία: Πολιτική Επιστήμων- Εκπαιδευτικός

-Σιδέρης Διονύσιος: Τεχνικός ΔΕΔΔΗΕ – Πρόεδρος ΤΔΕ Πάτρας

-Σούλη Αθηνά: Φιλόλογος

-Σταματελάτου Αλεξάνδρα: Φιλόλογος – Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

-Ταμβάκη Ανθή: Φιλόλογος-Εκπαιδευτικός

-Χαριτάτου Ελπινίκη: Τελειόφοιτος Επιστήμης Υλικών-Ελεύθερη Επαγγελματίας.