Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον ημιτελικό της Εθνικής Πόλο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Παρασκευή σήμερα (23/1) και το «μενού» των αθλητικών μεταδόσεων περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε όλα τα αθλήματα, ωστόσο το ελληνικό ενδιαφέρον είναι έντονο στο πόλο.

Η τεράστια μάχη της Εθνική ομάδα πόλο των Ανδρών απέναντι στην αντίστοιχη της Ουγγαρίας, με φόντο τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ξεκινά στις 18:00 (ΕΡΤ2 Sports).

Στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει το μπάσκετ, όπου έχουμε 4 αναμετρήσεις για τη Euroleague, με εκείνη της Φενέρμπαχτσε κόντρα στην Μπασκόνια (19:45, Novasports 4) να ξεχωρίζει. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, η πρωτοπόρος της Serie A, Ίντερ, υποδέχεται την Πίζα (21:45, Cosmote Sport 2).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας

Ελλάδα - Ουγγαρία (18:00, ΕΡΤ 2 Σπορτς)

Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια (19:45, Novasports 4)

Παρτίζαν - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30, Novasports Prime)

Βίρτους Μπολόνια - Ερυθρός Αστέρας (21:30, Novasports Start)

Βιλερμπάν - Μπαρτσελόνα (21:45, Novasports 5)

Ίντερ - Πίζα (21:45, Cosmote Sport 2)

Λεβάντε - Έλτσε (22:00, Novasports 1)



Πηγή: gazzetta.gr