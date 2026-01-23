Μητσοτάκης για Τραμπ: «Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους»

Για τις αναταράξεις στις ευρωατλαντικές σχέσεις μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες στέλνοντας σαφή και αυστηρά μηνύματα για τη Γροιλανδία, ενώ έθεσε «κόκκινες γραμμές» στον σεβασμό της κυριαρχίας και του Διεθνούς Δικαίου.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ευρώπης – ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής παραδέχθηκε ότι «οι ευρωατλαντικές σχέσεις τον τελευταίο χρόνο έχουν περάσει από περιόδους αναταράξεων», τονίζοντας ωστόσο ότι όλοι οφείλουν «καλή τη πίστει να επιδιώκουμε αυτές οι σχέσεις να διατηρηθούν σε λειτουργικό επίπεδο, χωρίς να υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες θα μπορούν να οδηγήσουν σε εξελίξεις οι οποίες δεν θα μπορούν να διορθωθούν στη συνέχεια».

Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ, υπογράμμισε ότι «τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα», καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος «αποσαφήνισε ότι δεν προτίθεται να επιβάλει πρόσθετους δασμούς» και «ότι προφανώς δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για να καταλάβει έδαφος το οποίο ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας».

Ωστόσο, έθεσε σαφές πλαίσιο: «Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους» και «πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο συνεννόησης, όπου όλοι να γνωρίζουμε ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις σε περίπτωση που ξεπεραστούν τα όρια».

Κομβικό σημείο των παρεμβάσεών του ήταν η κυριαρχία της Γροιλανδίας. Με κατηγορηματικό τρόπο δήλωσε: «Δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Γροιλανδίας και τελικά μόνο η Γροιλανδία και το Βασίλειο της Δανίας μπορούν να αποφασίσουν για την τύχη της».

Παράλληλα, τόνισε ότι η ΕΕ κινήθηκε ενιαία: «Όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνταχθήκαμε, με μεγάλη ταχύτητα, πίσω από αυτήν την θέση».

Αναφερόμενος στον ρόλο της Αρκτικής, επισήμανε πως «η προστασία της Αρκτικής είναι μία κρίσιμη προτεραιότητα για το ΝΑΤΟ, για την ασφάλεια της Ευρώπης, για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών», ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο γεωπολιτικών παρεμβάσεων: «Πρέπει να αποτρέψουμε τυχόν επιρροή της Κίνας ή της Ρωσίας σε μια περιοχή όπως είναι η Γροιλανδία, που είναι στρατηγικής σημασίας».

Για τον ρόλο της Ελλάδας, ξεκαθάρισε: «Η Ελλάδα είναι μία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στρατηγική σχέση όμως με τις Ηνωμένες Πολιτείες», υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι «οι όποιες αναταράξεις να είναι πρόσκαιρες και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις προς το συμφέρον όλων».

Στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής, επανέλαβε τη θέση της χώρας για ενεργό ευρωπαϊκή παρουσία, τονίζοντας: «Η Ελλάδα είναι χώρα η οποία έχει άμεσο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θέλουμε να είμαστε παρόντες. Θέλουμε η Ευρώπη να είναι παρούσα».

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο μέλλον της Ευρώπης και στη στρατηγική αυτονομία. Όπως σημείωσε, «η ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει στη στρατηγική της αυτονομία έχει γίνει πια κοινός τόπος», ενώ τόνισε ότι αυτή περνά τόσο από την άμυνα όσο και από την ανταγωνιστικότητα.

Κλείνοντας, διατύπωσε με έμφαση το πολιτικό του μήνυμα: «Η γνώμη μας θα μετράει όσο πιο ισχυροί είμαστε» και «πρέπει να περάσουμε από την ισχύ των αξιών μας, στην αξία της ισχύος μας».

Ένα μήνυμα που συμπυκνώνει τη στρατηγική κατεύθυνση της Ελλάδας και της Ευρώπης σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.