Γάζα: Ουρανοξύστες και νέες πόλεις περιλαμβάνει το master plan των ΗΠΑ

Το σχέδιο είναι δομημένο γύρω από ένα χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης έξι φάσεων που ξεκινά από τον Νότο της Γάζας και προχωρά προς τα βόρεια. Η πρώτη φάση επικεντρώνεται στη Ράφα και τη Χαν Γιούνις. Η δεύτερη περιλαμβάνει τη Χαν Γιούνις. Η τρίτη φάση στοχεύει στην ανάπτυξη των κεντρικών πρσφυγικών καταυλισμών, ενώ τέταρτη και τελευταία φάση επικεντρώνεται στην ανοικοδόμηση της πόλης της Γάζας.

Η πρωτοβουλία θέτει φιλόδοξους στόχους για την επόμενη δεκαετία. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται η αύξηση του ΑΕΠ της Γάζας σε πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας παράλληλα το μέσο ετήσιο εισόδημα των νοικοκυριών σε πάνω από 13.000 δολάρια.

Ο ίδιος περιέγραψε ένα γενικό σχέδιο πολλών φάσεων που σκοπό έχει να μετατρέψει τον παλαιστινιακό θύλακα σε περιφερειακό οικονομικό κέντρο έως το 2035.

Ένα λεπτομερές σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας παρουσίασε ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ , Τζάρεντ Κούσνερ, στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Ενα μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής του παλαιστινιακού θύλακα προβλέπεται κυρίως για τουρισμό, με σχέδια για την κατασκευή 180 πύργων μεικτής χρήσης. Το εσωτερικό της Λωρίδας έχει χωριστεί σε ζώνες για κατοικημένες περιοχές και βιομηχανικές ζώνες που καλύπτουν περισσότερα από 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με σκοπό να φιλοξενήσουν κέντρα δεδομένων και προηγμένες εγκαταστάσεις παραγωγής.

Η πρόταση για τις υποδομές περιλαμβάνει επίσης ένα νέο λιμάνι και αεροδρόμιο, μια σιδηροδρομική γραμμή μεταφοράς εμπορευμάτων καθώς και ένα δίκτυο περιφερειακών και κεντρικών οδών που θα συνδέουν τα αστικά κέντρα της Λωρίδας της Γάζας.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ εκτιμά ότι θα χρειαστούν περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και δημόσιων υπηρεσιών. Για τη στήριξη της νέας οικονομίας, προβλέπεται ποσό 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων κυρίως για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας στους τομείς των κατασκευών, της γεωργίας, της μεταποίησης και του ψηφιακού τομέα.

Ενα επιπλέον επενδυτικό ταμείο ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων προορίζεται για εμπορικές ζώνες, επιχειρηματικές περιοχές και μικροεπιχορηγήσεις με σκοπό την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς και η ανοικοδόμηση

Σχετικά με την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, ο Κούσνερ ανέφερε ότι τα «βαριά όπλα» της παλαιστινιακής Χαμάς θα αποσυρθούν αμέσως, ενώ τα μικρά όπλα θα αποσυρθούν ανά τομέα από τη νέα παλαιστινιακή αστυνομία. Η ανοικοδόμηση θα ξεκινήσει μόνο σε τομείς όπου θα έχει ολοκληρωθεί η αποστρατιωτικοποίηση.

Τα μέλη της Χαμάς «θα ανταμειφθούν με αμνηστία και επανένταξη ή ασφαλή διέλευση», ενώ ορισμένοι μαχητές της θα «ενταχθούν» στη νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη έπειτα από «αυστηρό έλεγχο», σύμφωνα με το σχέδιο.

Μόλις ολοκληρωθεί και επαληθευτεί η αποστρατιωτικοποίηση, ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί στην περίμετρο ασφαλείας γύρω από τη Γάζα.