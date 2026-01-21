Χανιά: «Ευχαριστώ τη δικαιοσύνη» λέει ο πατέρας του 22χρονου για την καταδίκη του οδηγού της Porsche

Συγκινεί ο πατέρας του 22χρονου στις πρώτες του δηλώσεις μετά την καταδίκη του οδηγού της Porsche στα Χανιά, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το τροχαίο που κόστισε τη ζωή στον γιο του.

Σε εξέλιξη δικογραφία και για τους τρεις αστυνομικούς που είχαν διενεργήσει τον έλεγχο του οδηγού του σπορ αυτοκινήτου.

Το δικαστήριο έκρινε την Τετάρτη (21.01.2026) ένοχο τον 45χρονο οδηγό της Porsche, ο οποίος το 2025 στα Χανιά σκότωσε σε τροχαίο δυστύχημα τον 22χρονο Παναγιώτη Καρατζή στη λεωφόρο Σούδας, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.

Η απολογία του 45χρονου δεν έπεισαν το δικαστήριο που τον έκρινε ένοχο για όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονταν.

Μετά την έκδοση απόφασης, ο πατέρας του 22χρονου, Παναγιώτη Καρατζή, Αντώνης Καρατζής, ευχαρίστησε την ελληνική δικαιοσύνη.

Όπως είπε είναι το πρώτο μέρος του δράματος, όσον αφορά στα δικαστήρια που θα ακολουθήσουν.

Επεσήμανε όμως, ότι με τη σημερινή της απόφαση η δικαιοσύνη έστειλε το μήνυμα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια εγκλήματα.