Κρύο, παλτό και… επιτυχία: Τα ζώδια που ανθούν τον χειμώνα

Για μερικούς ανθρώπους, ο χειμώνας φέρνει κατάθλιψη, βαρεμάρα, ιώσεις και σκοτάδι. Ποιος θα μπορούσε να απολαύσει μια εποχή που είναι κρύα, σκοτεινή και γκρίζα;

Εν τω μεταξύ, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που απολαμβάνουν πραγματικά αυτή την περίοδο του χρόνου. Από αστρολογικής άποψης, ορισμένα ζώδια βρίσκονται στην κορυφή της λίστας χάρη στα μοναδικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους που τα προετοιμάζουν για να απολαμβάνουν αυτή την κρύα εποχή του χρόνου – είτε επειδή τους αρέσει να χουχουλιάζουν με ζεστά ροφήματα στον καναπέ είτε επειδή αυτή την περίοδο αγκαλιάζουν, χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογηθούν, την εσωστρεφή πλευρά τους.

Ταύρος

Τίποτα δεν γεμίζει με χαρά την καρδιά ενός Ταύρου όσο μια όμορφη, λαμπερή μέρα με χιόνι. Οι Ταύροι ξέρουν ότι μερικές φορές το πολύ κρύο σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να βγουν από το σπίτι και τη βολή τους και ξέρουν πώς να το εκμεταλλευτούν όλο αυτό στο έπακρο. Ως ο απόλυτος σπιτόγατος, αυτό το ζώδιο της γης θα μαζέψει κουβέρτες, θα φτιάξει ατελείωτα φλιτζάνια τσάι και θα περάσει όλη τη μέρα διαβάζοντας στον καναπέ, χωρίς ποτέ να νιώσει θλίψη ή ανία. Ενώ άλλα ζώδια μπορεί να νιώθουν ότι ο χειμώνας τους βαραίνει, οι Ταύροι τον βλέπουν ως μια όμορφη εποχή γεμάτη λαμπερά φώτα, χαριτωμένες γιορτές και τα πιο άνετα, χαριτωμένα ρούχα. Με κυβερνήτη τους την Αφροδίτη, τον πλανήτη της ομορφιάς και της αισθητικής, σημαίνει ότι είναι ειδικοί σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενός ζεστού και cosy σπιτιού. Θα κάνουν το σπίτι τους όσο πιο άνετο γίνεται ανάβοντας κεριά, στρώνοντας απαλιά χαλιά και διακοσμώντας με διακριτικά και χειμωνιάτικα στοιχεία. Μπορεί, μάλιστα, να κλείσουν και το τηλέφωνό τους μόνο και μόνο για να μείνουν με τον αυτό τους και να απολαύσουν αυτές τις στιγμές, οι οποίες θα τους χαρίσουν τη διαύγεια που χρειάζονται για να πάρουν αποφάσεις που θα είναι οι καλύτερες για τη ζωή τους.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι μεγάλος οπαδός του χειμώνα, επειδή μπορεί εύκολα να αρνηθεί τις προσκλήσεις για εξόδους, χωρίς να παρεξηγηθεί. Αντί να βιώνουν το FOMO όπως το καλοκαίρι, η χειμερινή περίοδος μοιάζει με μια πιο αργή, ήσυχη εποχή όπου μπορούν επιτέλους να μείνουν μόνοι και να σκεφτούν βαθιά. Ως ζώδιο του νερού που κυβερνάται από τον μετασχηματιστικό Πλούτωνα, ένας Σκορπιός θα «κλειστεί» μέσα από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο (μπορεί και Απρίλιο). Σε αυτό το διάστημα θα καταφέρει να επαναφεύρει τον εαυτό του. Θα αποβάλει τις παλιές συνήθειες και πεποιθήσεις και θα κάνει χώρο για το καινούργιο, γράφοντας ημερολόγιο, κάνοντας διαλογισμό και εστιάζοντας στον εαυτό του. Όπως και οι Ταύροι, έτσι και οι Σκορπιοί αγαπούν όλα τα ζεστά και cosy πράγματα. Δώστε τους ένα μεγάλο παλτό και ένα χνουδωτό κασκόλ και θα νιώσουν σαν στο σπίτι τους. Λατρεύουν ένα κερί με όμορφη μυρωδιά και ένα φλιτζάνι τσάι στο σπίτι, αλλά θα τολμήσουν να βγουν σε μια καφετέρια (που γνωρίζουν) για ένα ζεστό ρόφημα με φίλους που εμπιστεύονται.

Τοξότης

Οι Τοξότες αγκαλιάζουν πραγματικά το παιδί που κρύβουν μέσα τους όταν ο καιρός γίνεται πιο κρύος. Αν ξυπνήσουν και δουν χιονισμένα έξω, θα είναι οι πρώτοι που θα τρέξουν για να παίξουν χιονοπόλεμο και να κάνουν έλκηθρο. Ως ένα ενεργητικό και περιπετειώδες ζώδιο της φωτιάς, τους αρέσει να αγκαλιάζουν τη στιγμή και να διασκεδάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Άλλωστε, ξέρουν ότι ο χειμώνας έχει ατελείωτες ευκαιρίες για υπαίθριες δραστηριότητες. Θα πάνε για σκι, πατινάζ και χιονοπέδιλα. Θα σύρουν όλους τους φίλους τους σε μια ζεστή καλύβα στα βουνά για μια απόδραση το Σαββατοκύριακο. Και θα αψηφήσουν το κρύο το βράδυ της Παρασκευής όταν θέλουν να βγουν έξω. Τίποτα δεν θα τους κρατήσει στο σπίτι. Ο Τοξότης κυβερνάται από τον Δία, τον πλανήτη της τύχης και της σοφίας. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ζωή είναι πολύ σύντομη για να μισούν αρκετούς μήνες του χρόνου. Αγκαλιάζουν τον χειμώνα και όλη του τη δόξα, όσο αγαπούν την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο και έτσι θριαμβεύουν και όταν έχει έξω κρύο.

πηγή marieclaire.gr