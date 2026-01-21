Σία Αναγνωστοπούλου: «Κίνδυνος μαζικών εγκλημάτων σε βάρος του κουρδικού πληθυσμού στη βόρεια Συρία»

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση της Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Παρά τις δεσμεύσεις για παύση των εχθροπραξιών, καταγράφεται συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων από δυνάμεις του καθεστώτος της Δαμασκού σε περιοχές που κατοικούνται από Κούρδους στη βόρεια Συρία. Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία και μαρτυρίες διεθνών οργανώσεων και μέσων ενημέρωσης ενισχύουν την ανησυχία για σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου εκτελέσεων αιχμαλώτων και εγκλημάτων πολέμου.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν αναφορές για αποδράσεις δεκάδων κρατουμένων μελών του ISIS από σωφρονιστικές δομές, εν μέσω σφοδρών συγκρούσεων, γεγονός που επαναφέρει τον κίνδυνο ανασύνταξης του Ισλαμικού Κράτους και αποσταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής. Οι εξελίξεις αυτές υπονομεύουν την ασφάλεια, απειλούν άμαχους πληθυσμούς και ακυρώνουν τις θυσίες των κουρδικών δυνάμεων που πρωταγωνίστησαν στη συντριβή του ISIS.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η στάση ισχυρών διεθνών παραγόντων, οι οποίοι περιορίζονται σε γενικόλογες διακηρύξεις περί «σεβασμού δικαιωμάτων», ενώ στην πράξη παρέχεται πολιτική κάλυψη ή ανοχή σε μια κυβέρνηση που βαρύνεται με σοβαρές καταγγελίες για σφαγές θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων. Η de facto εγκατάλειψη των Κούρδων της Συρίας συνιστά ηθική και πολιτική αποτυχία της διεθνούς κοινότητας.

Η Ροζάβα, που επί σειρά ετών αποτέλεσε παράδειγμα δημοκρατικής αυτοοργάνωσης σε μια ταραγμένη περιοχή, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με υπαρξιακή απειλή. Η αποτροπή μιας ενδεχόμενης εθνοκάθαρσης και η προστασία του άμαχου πληθυσμού συνιστούν άμεση διεθνή υποχρέωση.

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα οφείλει να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη, ιδίως υπό την ιδιότητά της ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Σε ποιες συγκεκριμένες διπλωματικές ενέργειες έχει προβεί ή προτίθεται να προβεί η ελληνική κυβέρνηση, σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, για την άμεση προστασία του κουρδικού πληθυσμού στη βόρεια Συρία και την αποτροπή εγκλημάτων πολέμου;

-Προτίθεται η Ελλάδα να αναλάβει πρωτοβουλία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για διεθνή παρέμβαση, παρακολούθηση και λογοδοσία σχετικά με τις εξελίξεις στη Ροζάβα;