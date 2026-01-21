Back to Top
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής

Ο γνωστός τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών δυσκολιών

Εσπευσμένα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Πασχάλης Τερζής το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου λόγω αναπνευστικών δυσκολιών.

Ο τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από φίλο του αλλά και τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», ο καλλιτέχνης νοσηλεύτηκε στη μονάδα βραχείας νοσηλείας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και έλαβε τις πρώτες οδηγίες για την κατάσταση της υγείας του.

Μετά από λίγες ώρες, ο Πασχάλης Τερζής πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του, χωρίς να διατρέχει πλέον κίνδυνο.

Spotlight