Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής

Ο γνωστός τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών δυσκολιών
Εσπευσμένα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Πασχάλης Τερζής το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου λόγω αναπνευστικών δυσκολιών.
Ο τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από φίλο του αλλά και τη σύζυγό του.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», ο καλλιτέχνης νοσηλεύτηκε στη μονάδα βραχείας νοσηλείας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και έλαβε τις πρώτες οδηγίες για την κατάσταση της υγείας του.
Μετά από λίγες ώρες, ο Πασχάλης Τερζής πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του, χωρίς να διατρέχει πλέον κίνδυνο.
