Αναβολή της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Ιδρύματος «Ελπίδα» λόγω καιρικών συνθηκών

Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου
Το Ίδρυμα «Ελπίδα» ενημερώνει για την αναβολή της προγραμματισμένης κοπής της πίτας, λόγω των καιρικών συνθηκών που αναμένονται στην περιοχή.
Η ανακοίνωση του Ιδρύματος "Ελπίδα" αναφέρει τα εξής:
Λόγω της πρόγνωσης για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα επικρατήσουν στην περιοχή μας η κοπή της πίτας μας που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί Τετάρτη 21/1/2026 και ώρα 18.00 στο χώρο υποδοχής του Ιδρύματος ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.
Ραντεβού λοιπόν τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου και ώρα 18.00, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ Χρυσόστομου για να γιορτάσουμε με ασφάλεια!
Σας περιμένουμε όλους!
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και προσοχή στις μετακινήσεις σας!!!
