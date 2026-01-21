Αναβολή της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Ιδρύματος «Ελπίδα» λόγω καιρικών συνθηκών

Το Ίδρυμα «Ελπίδα» ενημερώνει για την αναβολή της προγραμματισμένης κοπής της πίτας, λόγω των καιρικών συνθηκών που αναμένονται στην περιοχή.

Η ανακοίνωση του Ιδρύματος "Ελπίδα" αναφέρει τα εξής:

Λόγω της πρόγνωσης για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα επικρατήσουν στην περιοχή μας η κοπή της πίτας μας που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί Τετάρτη 21/1/2026 και ώρα 18.00 στο χώρο υποδοχής του Ιδρύματος ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.

Ραντεβού λοιπόν τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου και ώρα 18.00, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ Χρυσόστομου για να γιορτάσουμε με ασφάλεια!

Σας περιμένουμε όλους!

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και προσοχή στις μετακινήσεις σας!!!