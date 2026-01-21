Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αναβολή της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Ιδρύματος «Ελπίδα» λόγω καιρικών συνθηκών

Αναβολή της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Π...

Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

Το Ίδρυμα «Ελπίδα» ενημερώνει για την αναβολή της προγραμματισμένης κοπής της πίτας, λόγω των καιρικών συνθηκών που αναμένονται στην περιοχή.

Η ανακοίνωση του Ιδρύματος "Ελπίδα" αναφέρει τα εξής:

Λόγω της πρόγνωσης για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα επικρατήσουν στην περιοχή μας η κοπή της πίτας μας που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί Τετάρτη 21/1/2026 και ώρα 18.00 στο χώρο υποδοχής του Ιδρύματος ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.

Ραντεβού λοιπόν τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου και ώρα 18.00, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ Χρυσόστομου για να γιορτάσουμε με ασφάλεια!

Σας περιμένουμε όλους!

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και προσοχή στις μετακινήσεις σας!!!

Ειδήσεις Τώρα

Νέο Δ.Σ στον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Πατρών «Δανιηλίς»- Πρόεδρος η Αγγελική Κολλυροπούλου

Πάτρα: Πτώσεις δέντρων και αιωρούμενα αντικείμενα παντού από τους θυελλώδεις ανέμους- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Για ποια κλειστά ακίνητα έρχεται «διπλός» ΕΝΦΙΑ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών Η Ελπίδα Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Ειδήσεις