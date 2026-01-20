Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για Βαλεντίνο: Είναι τόσες πολλές οι αναμνήσεις, εύχομαι να είχα και περισσότερες

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποχαιρέτισε τον Βαλεντίνο με μια ανάρτηση, αναφερόμενη στις αναμνήσεις που μοιράστηκαν, ενώ παράλληλα εξέφρασε την επιθυμία να είχαν υπάρξει ακόμη περισσότερες.

Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας έφυγε από τη ζωή στα 93 του χρόνια, με τη δυσάρεστη είδηση να γίνεται γνωστή τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου από το ίδρυμά του. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι έφυγε από τη ζωή σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα».

Ανάμεσα στα πρόσωπα που απέτισαν φόρο τιμής στον Βαλεντίνο, είναι και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η οποία έκανε μία ανάρτηση στα social media. Η ηθοποιός αποχαιρέτισε τον σχεδιαστή μόδας, κοινοποιώντας στον λογαριασμό της στο Instagram μια εικόνα με μαύρο φόντο και το μήνυμα «RIP VAVA… 11 Μαΐου 1932 – 19 Ιανουαρίου 2026», γραμμένο με κόκκινα γράμματα. Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Πάρκερ έγραψε: «Τόσες πολλές αναμνήσεις. Τόση χαρά να τις ανακαλώ στη μνήμη μου. Και φυσικά, εύχομαι να είχα περισσότερες».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Για το εξαιρετικό σου ταλέντο, τη γενναιόδωρη μεγαλοπρέπειά σου και την αγάπη σου για καθετί όμορφο, όλοι είμαστε πιο πλούσιοι από τις γενναιόδωρες πράξεις που μοιράστηκες με τον κόσμο. Καλό ταξίδι, Βαλεντίνο Γκαραβάνι. Σάρα Τζέσικα ».