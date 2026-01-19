Νατάσα Τραγουστή: Υποστολή σημαίας μετά από 20 δημιουργικά χρόνια στο Πατρινό Καρναβάλι

Μια εξαιρετική και αγαπημένη συνάδελφος με καλλιέπεια λόγου, άριστη εικόνα και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, σήμα κατατεθέν των ζωντανών μεταδόσεων των παρελάσεων και λοιπών εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού, αποφάσισε μετά από 20 χρόνια ν’ αποχαιρετήσει το προσκήνιο, ασφαλώς δικαιωμένη από την πλούσια γόνιμη και παραγωγική προσφορά της στη μοναδική φολκλορική εκδήλωση σε πανελλαδικό επίπεδο και την ουσιαστική προσφορά στα πολιτιστικά πράγματα της Πάτρας.

Η Νατάσα Τραγουστή που ξεκίνησε αυτό το πολύχρονιο όσο και ενδιαφέρον ταξίδι με μέντορά της ένα θρύλο των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μεταδόσεων, τον αείμνηστο Άλκη Στέα, ήταν όλα αυτά τα χρόνια, η καλύτερη ζωντανή διαφήμιση του Πατρινού Καρναβαλιού. Και αυτό γιατί η έγκριτη συνάδελφός μας, δεν εστίαζε μόνο στα επιφαινόμενα και στην συμβεβλημένη υποχρέωσή της για την περιγραφή των δρώμενων, αλλά ανέτρεχε στην ιστορία των δημιουργών αυτής της πολύτιμης παρακαταθήκης για την πόλη μας που την έκανε γνωστή διεθνώς.

Η Νατάσα ήταν πάντοτε – όπως απαιτείται άλλωστε - από ένα ευσυνείδητο επαγγελματία δημοσιογράφο, προετοιμασμένη και διαβασμένη. Δεν ακολουθούσε τον εύκολο δρόμο της παρουσίασης των αρμάτων και των πληρωμάτων του «Κρυμμένου θησαυρού» που μετείχαν στις παρελάσεις. Έδινε στον τηλεθεατή το περίγραμμα της όλης διαδικασίας που ασφαλώς δεν είναι σε καμία περίπτωση μια εύκολη υπόθεση. Είχε και έχει υπόβαθρο με ιστορικά και διαχρονικά στοιχεία, κατασκευαστικές προετοιμασίες και προσπάθειες που απαιτούσαν κόπο αλλά και διαθέσιμο πολύτιμο χρόνο από τους χιλιάδες καρναβαλιστές που είναι ταγμένοι και υπηρετούν με συνέπεια επί 150 και πλέον χρόνια έναν σοβαρό και πολυεπίπεδο πολιτιστικό θεσμό.

Γιατί όλα αυτά προσωπικά θεωρώ, διερμηνεύοντας και τα αισθήματα πολλών συμπολιτών ότι αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στη Νατάσα για όσα προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια για την εξελικτική πορεία της γιορτής της χαράς.

Τώρα όμως που δεν θα έχει πλέον το άγχος της προετοιμασίας, θα ήταν πολύτιμη και ιδιαίτερα χρήσιμη για τους επερχόμενους η καταγραφή εμπειριών και λεπτομερειών από όσα διαδραματίζονταν πίσω από τις κάμερες.