Έλλη Κοκκίνου: Όταν μου είχαν κάνει πρόταση να πάω στη Eurovision- Ημουν έγκυος δύο μηνών

Η Έλλη Κοκκίνου αναφέρθηκε σε μια πρόταση που είχε δεχτεί στο παρελθόν για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, αποκαλύπτοντας πως την απέρριψε επειδή τότε ήταν έγκυος.

Όπως εξήγησε, η πρόταση έγινε σε περίοδο που βρισκόταν στον δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης της, χωρίς όμως να έχει ακόμη δημοσιοποιήσει το γεγονός. Όταν συναντήθηκε με τους υπεύθυνους του διαγωνισμού, τους ενημέρωσε ότι περίμενε το πρώτο της παιδί, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη τη συμμετοχή της στη Eurovision.

Το βράδυ της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, η Έλλη Κοκκίνου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» και μεταξύ άλλων είπε: «Αν πήγαινα στη Eurovision θα πήγαινα με το "Μασάι", μόνο και μόνο για την εισαγωγή, νομίζω ότι θα κέρδιζε πολλούς πόντους. Όταν μου είχαν κάνει πρόταση να πάω στη Eurovision ήμουν έγκυος δύο μηνών, δεν το έλεγα καν ότι ήμουν έγκυος. Το είπα βέβαια στον Τζώνη Καλημέρη, που με είχε καλέσει και πήγα στο ραντεβού. Μου είπαν νομίζω να το σκεφτώ για την επόμενη χρονιά, αν θα με ενδιέφερε, αλλά επειδή τότε ακόμα για να πας στη Eurovision, έπρεπε να κάνεις ένα πρόμο τουρ, έλειπες από το σπίτι και εγώ δεν ήθελα να αφήσω το παιδί μου για τόσο διάστημα».