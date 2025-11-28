Back to Top
Έλλη Κοκκίνου: «Έπαθα αναιμία από την αφαγία»

Η τραγουδίστρια μίλησε για το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπώρησε

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Daily Kous Kous» ήταν η Έλλη Κοκκίνου και αναφέρθηκε στην περίοδο που είχε σημειωθεί μεγάλη αύξηση στο βάρος της λόγω του θυρεοειδούς, αν και έτρωγε πολύ λιτά.

«Όταν άρχισα να φορτώνω κιλά χωρίς να τρώω και έπαθα αναιμία από την αφαγία, είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο. Ήμουν με τέσσερα νεκταρίνια τη μέρα και εγώ πάχαινα. Πήγα στη γιατρό με μαύρους κύκλους… ήμουν έτοιμη για μετάγγιση. Και είχα άλλους που μου έλεγαν κρυφοτρώς», σημείωσε.

