Με επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ε.Γ.Ε. – Παραρτήματος Αιγίου

Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της περιοχής, μεταξύ των οποίων ο Σύλλογος Γυναικών Μελισσίων «Η Ελπίδα», ο Σύλλογος Γυναικών Ελαιώνα «Οι Τρυπιώτισσες», ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιγιάλειας, η ΙΛΕΑ, η Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας, τη Θ.Ε.Α. , το ΕΚΑΜΕ/ΑΜΕΑ και πλήθος γυναικών της περιοχής.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρώην Πρωθυπουργός και Βουλευτής Αχαΐας κ. Γιώργος Α. Παπανδρέου, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Γιδά, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Ελευθεριώτης, Διαμάντω Βασιλακοπούλου και Μαρία Ιατροπούλου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γ. Γιοβάς, η πρώην Αντιδήμαρχος Αιγίου Θεοδώρα Σάττα Μεντζελοπούλου, η πρώην Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Νάντια Ασκούνη, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Φάνης Ραμπαβίλας και η αναπληρώτριά του Ελευθερία Μαρνέλη, καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ε. Μέγαρη, Μ. Μπακρόζη, Γιώτα Χριστοπούλου, Σ. Μαυρίδης, η Υποψήφια Βουλευτής Αχαΐας της Ν.Δ. Παναγιώτα Παυλοπούλου, ο Γραμματέας του τοπικού ΠΑΣΟΚ Γιώργος Γεωργόπουλος.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας - Παραρτήματος Αιγίου , την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στο παραλιακό κατάστημα «Ρόζα – Καφενείον Οψοποιείον», σε ένα ζεστό και φιλικό κλίμα, με τη συμμετοχή πλήθους μελών και φίλων της Ένωσης.

Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος του Παραρτήματος Αιγίου και Γενική Γραμματέας του Πανελλαδικού Διοικητικού Συμβουλίου (Π.Δ.Σ.) της Ε.Γ.Ε., κ. Ευαγγελία (Λίτσα) Γιαννοπούλου, ευχαρίστησε τις/τους παρευρισκόμενες/ους και μετέφερε τις ευχές της Προέδρου της Ε.Γ.Ε. Δέσποινας Λογιάδου και των μελών του Π.Δ.Σ.. Τόνισε ότι το 2025 αποτέλεσε για το Παράρτημα Αιγίου μια γόνιμη χρονιά, με δράσεις, πρωτοβουλίες και συνεργασίες με σταθερό προσανατολισμό την προώθηση της ισότητας των φύλων, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και την εξάλειψη της έμφυλης βίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία με τη ΔΕΠΙΣ Αιγιαλείας, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Αιγιαλείας και τα 7 Λύκεια της περιοχής, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στις συντροφικές σχέσεις των εφήβων. Παράλληλα, διανεμήθηκε Ενημερωτικό Δελτίο με τις δράσεις του Παραρτήματος για το 2025.

Η κ. Γιαννοπούλου, τόνισε ότι η Ε.Γ.Ε. αναγνωρίζει τη συμβολή του Δήμου Αιγιαλείας στη δημιουργία και λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, μετά από πρόταση του παραρτήματος Αιγίου, επισημαίνοντας ωστόσο την επείγουσα ανάγκη ίδρυσης Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, ή μια προσωρινή λύση φιλοξενίας, ακόμη και σε συνεργασία με ξενοδοχειακές μονάδες, ώστε να διασφαλιστεί άμεση και ασφαλής προστασία σε γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Αναφερόμενη στο 2026, υπογράμμισε ότι αποτελεί χρονιά-ορόσημο, καθώς η Ένωση Γυναικών Ελλάδας συμπληρώνει 50 χρόνια αγώνων, τα οποία θα τιμηθούν με πανελλαδικές και τοπικές δράσεις από τα κατά τόπους παραρτήματα μεταξύ των οποίων και του Αιγίου. Προγραμματίζονται επίσης στο Αίγιο, μεταξύ άλλων, εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, την Εξάλειψη της Έμφυλης Βίας και την Τεχνητή Νοημοσύνη και την επίδρασή της στις γυναίκες. Επισήμανε ότι έχουμε πετύχει τη θεσμική ισότητα αλλά χρειαζόμαστε ουσιαστική ισότητα στην καθημερινή μας ζωή και εγρήγορση γιατί η πρόοδος δεν είναι εγγυημένη και θα μπορούσε ακόμη και να ανατραπεί χωρίς συνεχή δράση. Γι αυτό η Ε.Γ.Ε. συνεχίζει τον αγώνα και θέλει δίπλα της κάθε γυναίκα και άνδρα που υποστηρίζει τις θέσεις της. Τέλος ευχαρίστησε όλα τα καταστήματα του Αιγίου για τα ωραία δώρα που πρόσφεραν για τη λαχειοφόρο καθώς και το κατάστημα «Αρτολιχουδιές Σπάρτακος», που πρόσφερε και φέτος δωρεάν μια ωραιότατη βασιλόπιτα, τα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης,τη Διοικούσα Επιτροπή και κάθε μέλος και φίλη της Ε.Γ.Ε. που συμβάλλει στον αγώνα της και ευχήθηκε για το νέος έτος υγεία, ισότητα, ειρήνη.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος αναφέρθηκε στο σημαντικό και διαχρονικό έργο της Ε.Γ.Ε., στη δύναμη των γυναικών να αλλάζουν τον κόσμο, στη μάστιγα της έμφυλης βίας και στη σημασία της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης καθώς και στην υποχρέωση της Πολιτείας να ενισχύσει τις δομές προστασίας των γυναικών, προτρέποντας παράλληλα τις/τους παρευρισκόμενες/ους να μην ανέχονται την έμφυλη βία ως κάτι φυσιολογικό. Μετέφερε παράλληλα τις θερμές ευχές της μητέρας του, πρώτης Προέδρου της Ε.Γ.Ε.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος μίλησε για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου και εξέφρασε τη βούληση της Δημοτικής Αρχής για τη δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας στο άμεσο μέλλον. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης η κ. Μαρία Γιδά και η κ. Μαρία Ιατροπούλου, τονίζοντας τη γόνιμη συνεργασία με την Ε.Γ.Ε. το 2025.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε ζεστό κλίμα, με ευχές για μια χρονιά με υγεία, ισότητα, συνεργασία και δύναμη.