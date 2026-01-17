Μασσαλία: Βαν έπεσε πάνω σε μαθητές – 11 τραυματίες, ανάμεσά τους 9 παιδιά

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Παρασκευή στη Μασσαλία, όπου βαν έπεσε πάνω σε μαθητές την ώρα που επέστρεφαν από σχολική εκδρομή.

Συνολικά 11 μαθητές τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και 8χρονος που φέρει πιο σοβαρά τραύματα. Το τροχαίο προκάλεσε οδηγός που έκανε παραδόσεις σε κατάστημα της Μασσαλία με το βανάκι του. Πληροφορίες της εφημερίδας La Provence, αναφέρουν πως ο οδηγός είχε παρκάρει σε δρόμο με κλίση για να κάνει παράδοση αλλά το χειρόφρενο λύθηκε και το όχημα ξεκίνησε να κινείται ανεξέλεγκτο πέφτοντας πάνω σε περίπου 20 παιδιά και 3 ενήλικες.

Τέσσερα κορίτσια και τέσσερα αγόρια, 8 ως 11 χρόνων, και δυο γυναίκες, 27 και 40 χρόνων, τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ 8χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά, ανέφερε ρεπορτάζ του ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου TF1.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και εξέταση για να εξακριβωθεί αν είχε κάνει χρήση ουσιών.

Η εισαγγελία διενεργεί έρευνα για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή εξ αμελείας.