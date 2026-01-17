Το λάθος που κοστίζει στο επίδομα θέρμανσης – Τι πρέπει να κάνετε

Το επίδομα θέρμανσης Όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για το επίδομα θέρμανσης και σκοπεύουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο θα πρέπει, πριν από την παραγγελία, να ελέγξουν ότι η αίτησή τους έχει οριστικοποιηθεί κανονικά και ότι στο σύστημα της ΑΑΔΕ εμφανίζεται δηλωμένος ενεργός τραπεζικός λογαριασμός IBAN.

Το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές της χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Το ύψος του επιδόματος που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση και το μέσο θέρμανσης.

Τέλη Μαΐου θα καταβληθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης αφού έχει ήδη οριστεί το χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες καταβολές προς τους δικαιούχους.

Οι επόμενες δόσεις έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη της Άνοιξης και τις αρχές του καλοκαιριού του 2026

Κατά την παραγγελία πετρελαίου, είναι απαραίτητο να δοθούν στον διακινητή τα ίδια ακριβώς στοιχεία που δηλώθηκαν στην αίτηση. Ο ΑΦΜ πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν του δικαιούχου και ο αριθμός παροχής ρεύματος να αντιστοιχεί στην κατοικία που έχει δηλωθεί στο myΘέρμανση. Οποιαδήποτε απόκλιση, ακόμη και τυπικό λάθος σε ψηφίο, μπορεί να μπλοκάρει τη διασταύρωση των στοιχείων και να οδηγήσει σε απώλεια του επιδόματος.

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να καταχωρίσουν μόνοι τους το παραστατικό αγοράς. Το τιμολόγιο ή η απόδειξη διαβιβάζεται αυτόματα από τον προμηθευτή πετρελαίου στα συστήματα της ΑΑΔΕ, αρκεί να έχουν δοθεί σωστά τα στοιχεία.

Σε πολυκατοικίες, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ποιος ΑΦΜ χρησιμοποιείται. Το παραστατικό θα πρέπει να εκδίδεται στον ίδιο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί στην αίτηση, είτε αυτός αφορά τον διαχειριστή είτε την ίδια την πολυκατοικία, και να συνοδεύεται από τον σωστό αριθμό κοινόχρηστης παροχής ρεύματος.

Αν έχει αλλάξει διαχειριστής μετά τη λήξη της προθεσμίας αιτήσεων, οι αγορές πετρελαίου τον Ιανουάριο θα πρέπει να συνεχίσουν να εκδίδονται στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή.

Η δεύτερη φάση πληρωμών του επιδόματος θέρμανσης έχει προγραμματιστεί για τα τέλη της Άνοιξης και τις αρχές του καλοκαιριού του 2026, ανάλογα με το είδος της ενεργειακής πηγής που έχει δηλωθεί.

Για αγορές πετρελαίου, πέλετ ή καυσόξυλων που πραγματοποιήθηκαν έως τις 15 Απριλίου 2026 και δηλώθηκαν στην πλατφόρμα μέχρι τις 30 Απριλίου, η καταβολή του επιδόματος αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 29 Μαΐου 2026.

Για καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Πηγή: ot.gr