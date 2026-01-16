Αίγιο: Συνελήφθη ο 16χρονος που ξυλοκόπησε συνομήλικό του έξω από σχολείο

Συνελήφθη και η μητέρα του
Στη σύλληψη ενός 16χρονου για τον ξυλοδαρμό συνομηλίκου του έξω από σχολείο στο Αίγιο, προχώρησε η ΕΛΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες εκτός από τον ανήλικο συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου.
Η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το Ειδικό Σχολείο του Αίγιου, όταν ο 16χρονος, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, επιτέθηκε στον συνομήλικό του και άρχισε να τον χτυπά.Από την επίθεση, ο ανήλικος υπέστη τραυματισμούς που κρίθηκαν σοβαροί, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί άμεση ιατρική φροντίδα.
Ο τραυματισμένος 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αιγίου, ωστόσο λόγω της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται
