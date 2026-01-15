Μαρία Σολωμού: «Ήταν λάθος που πήγα το “Μαρία τη νύχτα” στην τηλεόραση»

Η Μαρία Σολωμού έκανε τις νέες της τηλεοπτικές δηλώσεις με αφορμή τις προετοιμασίες για την πρεμιέρα της παράστασης, Οικογένεια Άνταμς.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη μεταφορά της διαδικτυακής της εκπομπής στην τηλεόραση.

«Όσους θέλω στο podcast μου, έχουν έρθει, κανείς δεν μου έχει μου έχει πει το όχι. Αν πουν ναι σε μένα, το λένε για μένα, επειδή θα κάνουν μια κουβέντα και όχι συνέντευξη που δεν την έχουν ξανακάνει», είπε αρχικά η Μαρία Σολωμού.

«Το πρόβλημά μου με την τηλεόραση είναι η περίεργη διαστρέβλωση ώρες ώρες ή αναπαραγωγή των πραγμάτων. Στην τηλεόραση με ενοχλεί η αρνητική άποψη για το οτιδήποτε συμβαίνει στη γη.

Ήταν λάθος που πήγα το “Μαρία τη νύχτα” στην τηλεόραση. Δεν το φρόντισα όσο θα έπρεπε. Δεν ήμουν εγώ από πάνω σε αυτό το deal. Έκαναν άλλοι τη συμφωνία για μένα. Είναι διαφορετικό το πλαίσιο της τηλεόρασης και κακώς ήμουν καλόπιστη. Δεν ήταν το αποτέλεσμα που ήθελα εγώ», επισήμανε η Μαρία Σολωμού.

«Μου έχουν κάνει και στο παρελθόν διάφορες προτάσεις για late night, αλλά μάλλον θέλουν να χαϊδέψουν το late night», είπε κλείνοντας το θέμα η Μαρία Σολωμού.