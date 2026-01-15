Μαρία Σολωμού: «Ήταν λάθος που πήγα το “Μαρία τη νύχτα” στην τηλεόραση»

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη μεταφορά της διαδικτυακής της εκπομπής στην τηλεόραση
Η Μαρία Σολωμού έκανε τις νέες της τηλεοπτικές δηλώσεις με αφορμή τις προετοιμασίες για την πρεμιέρα της παράστασης, Οικογένεια Άνταμς.
Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη μεταφορά της διαδικτυακής της εκπομπής στην τηλεόραση.
«Όσους θέλω στο podcast μου, έχουν έρθει, κανείς δεν μου έχει μου έχει πει το όχι. Αν πουν ναι σε μένα, το λένε για μένα, επειδή θα κάνουν μια κουβέντα και όχι συνέντευξη που δεν την έχουν ξανακάνει», είπε αρχικά η Μαρία Σολωμού.
«Το πρόβλημά μου με την τηλεόραση είναι η περίεργη διαστρέβλωση ώρες ώρες ή αναπαραγωγή των πραγμάτων. Στην τηλεόραση με ενοχλεί η αρνητική άποψη για το οτιδήποτε συμβαίνει στη γη.
Ήταν λάθος που πήγα το “Μαρία τη νύχτα” στην τηλεόραση. Δεν το φρόντισα όσο θα έπρεπε. Δεν ήμουν εγώ από πάνω σε αυτό το deal. Έκαναν άλλοι τη συμφωνία για μένα. Είναι διαφορετικό το πλαίσιο της τηλεόρασης και κακώς ήμουν καλόπιστη. Δεν ήταν το αποτέλεσμα που ήθελα εγώ», επισήμανε η Μαρία Σολωμού.
«Μου έχουν κάνει και στο παρελθόν διάφορες προτάσεις για late night, αλλά μάλλον θέλουν να χαϊδέψουν το late night», είπε κλείνοντας το θέμα η Μαρία Σολωμού.
Οικογένεια Άνταμς έρχεται στο θέατρο Βέμπο
Στο ελληνικό ανέβασμα, η σκηνοθέτιδα Θέμις Μαρσέλλου μεταφέρει το έργο με ζωντάνια και χιούμορ, διατηρώντας τα τραγούδια, τις χορογραφίες και τη γοτθική του φινέτσα. Και οι πρωταγωνιστές δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη: Νίκος Μουτσινάς στον ρόλο του Gomez, Μαρία Σολωμού ως Morticia, Marseaux στο ρόλο της Wednesday, Παρθένα Χοροζίδου στον ρόλο της Alice Beineke, Πάνος Σταθακόπουλος στον ρόλο του Mal Beineke, Βαγγέλης Κακουριώτης στον ρόλο του Lucas Beineke και γύρω τους η πολυμελής οικογένεια ηθοποιών, τραγουδιστών και χορευτών που κάνουν τη σκηνή να ζωντανεύει κάθε δευτερόλεπτο.
Η ιστορία της Οικογένειας Άνταμς ξεκίνησε στην Αμερική ως κόμικ to 1938!
To 1964 συνέχισε την καριέρα της ως τηλεοπτική σειρά. (1964-1966, 1998-1999)
Μετά έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο με δυο πολύ επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, (1991, 1993) Ακολούθησαν δυο ακόμα ταινίες το 2019 και το 2021 και απογειώθηκε με τη σειρά WEDNESDAY (η κόρη της οικογένειας Άνταμς) το 2022, η οποία προβάλλεται μέχρι και σήμερα (β’ κύκλος) στο Netflix, έχοντας ήδη λάβει δυο υποψηφιότητες για χρυσή σφαίρα!!
Παράλληλα όμως, η Οικογένεια Άνταμς είχε και …μουσικοχορευτικές ανησυχίες!! . Έτσι, αποφάσισε να γίνει και Μιούζικαλ το 2009 και να λάμψει στο Broadway το 2010 κερδίζοντας πολλά βραβεία και συνεχίζοντας την επιτυχία στο west End του Λονδίνου, και στις περισσότερες πρωτεύουσες του κόσμου μέχρι σήμερα!
Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ, μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει στο θέατρο ΒΕΜΠΟ, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις θεατρικές σεζόν 2016 και 2017, επιστρέφει ξανά…στο σπίτι του με έναν ανανεωμένο θίασο λαμπερών πρωταγωνιστών και πολλές εκπλήξεις!
Οικογένεια Άνταμς: Θέατρο Βέμπο, Καρόλου 18, Αθήνα 104 37, Μεταξουργείο
– 23 Ιαν – 4 Μαρ 2026
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr