Τύμπανα πολέμου στο Ιράν με τον Τραμπ να συνεχίζει τις απειλές

«Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί για 48 ώρες» λέει ο Ιράνος ΥΠΕΞ - Αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρεζά Παχλαβί ο Ντόναλντ Τραμπ

Τύμπανα πολέμου στο Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για επίθεση και την Τεχεράνη να κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο της, προσπαθώντας να προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο. Λίγες ώρες μετά τον άνοιξε ξανά. Με αφορμή τις φονικές διαδηλώσεις στις οποίες φέρεται πως έχουν σκοτωθεί πάνω από 3.000 άτομα, ο Αμερικανός πρόεδρος απαιτεί να μην χυθεί περισσότερο αίμα αλλιώς θα επέμβει στρατιωτικά. Σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη (14.01.2026) και ενώ όλος ο κόσμος περίμενε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα χτυπήσει το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε πως η κυβέρνηση της χώρας θα καταρρεύσει, χαρακτήρισε τον γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, «πολύ ωραίο τύπο» αλλά αμφισβήτησε το κατά πόσο θα τον υποστηρίξει για να κυβερνήσει εν τέλει το Ιράν το οποίο έχει βυθιστεί στο αίμα από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά πως θα διατάξει στρατιωτική επέμβαση για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές στο Ιράν. «Φαίνεται πολύ ωραίος, αλλά δεν ξέρω πως θα χειριζόταν τις καταστάσεις στη χώρα του. Και δεν βρισκόμαστε εκεί ακόμη», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για το γιο του σάχη. «Δεν ξέρω εάν και κατά πόσον η χώρα του θα αποδεχόταν την ηγεσία του ή όχι», πάντως «αν το έκανε, θα ήταν καλό για μένα». Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη πει την περασμένη εβδομάδα πως δεν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον 65χρονο Ρεζά Παχλαβί που ζούσε εκτός Ιράν ήδη πριν από την ανατροπή του σάχη.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">With the NOTAM closing Iranian airspace expired, some flights are now making their way toward Tehran. <a href="https://t.co/IGaj36AUvI">https://t.co/IGaj36AUvI</a> <a href="https://t.co/Rhs03kbsmr">pic.twitter.com/Rhs03kbsmr</a></p>— Flightradar24 (@flightradar24) <a href="https://twitter.com/flightradar24/status/2011633749566619941?ref_src=twsrc%5Etfw">January 15, 2026</a></blockquote>

Η αντιπολίτευση στο Ιράν είναι κατακερματισμένη, με διάφορες αντίπαλες παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένων κάποιων υποστηρικτών της μοναρχίας. Δεν μοιάζει να έχει ιδιαίτερη οργανωμένη παρουσία στην Ισλαμική Δημοκρατία. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει πιθανή η πτώση της κυβέρνησης στην Τεχεράνη λόγω των μαζικών κινητοποιήσεων, καθώς «κάθε καθεστώς μπορεί να αποτύχει», όπως αναφέρει. «Είτε πέσει είτε όχι, θα είναι ενδιαφέρουσα χρονική περίοδος», σχολίασε. Την ίδια στιγμή, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκλήθηκε και θα συνεδριάσει εκτάκτως εντός της ημέρας για να «ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν», ανέφερε εκπρόσωπος της σομαλικής προεδρίας. Η συνεδρίαση συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, διευκρίνισε η ίδια πηγή. Αραγτσί: «Έχουμε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης»

Οι ιρανικές αρχές έχουν τον «πλήρη έλεγχο» της κατάστασης στη χώρα, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αμπάς Αραγτσί στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που του παραχώρησε, μετά από δυο και πλέον εβδομάδες μαζικών κινητοποιήσεων που πυροδότησαν κύμα σκληρής καταστολής.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/BretBaier?ref_src=twsrc%5Etfw">@BretBaier</a>: "If you have a message for President Trump, who obviously is and has talked about and is considering some kind of action to help the protesters on the ground, if you have message for him, what is the message?"<br><br>IRANIAN FOREIGN MINISTER: "My message is do not repeat… <a href="https://t.co/svOVdVVZRi">pic.twitter.com/svOVdVVZRi</a></p>— Fox News (@FoxNews) <a href="https://twitter.com/FoxNews/status/2011546214756421641?ref_src=twsrc%5Etfw">January 14, 2026</a></blockquote>

«Πλέον (…) επικρατεί ηρεμία. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο» της κατάστασης, είπε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας διαβεβαιώνοντας πως σήμερα και αύριο δεν θα γίνουν απαγχονισμοί. «Μπορώ να σας πω ότι είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς», επέμεινε. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να διατάξει αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για να τερματιστεί η καταστολή των κινητοποιήσεων, που χαρακτηρίζονται οι μεγαλύτερες από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 1979. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε νωρίτερα χθες πως πληροφορήθηκε από «αξιόπιστη πηγή» πως δεν υπάρχει «σχέδιο για εκτελέσεις» στο Ιράν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Κλειστός για 5 ώρες ο εναέριος χώρος του Ιράν

Το Ιράν άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του, αφού τον έκλεισε για σχεδόν 5 ώρες, εν μέσω ανησυχιών για πιθανή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας κι ιρανικά αντίποινα, κάτι που ανάγκασε αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν, να αναδρομολογήσουν ή να καθυστερήσουν κάποιες πτήσεις. Η Τεχεράνη έκλεισε τον εναέριο χώρο για σχεδόν όλες τις πτήσεις, πλην των διεθνών και αυτών οι οποίες αναχωρούν από την Ισλαμική Δημοκρατία έχοντας εκ των προτέρων άδεια της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας της χώρας, περί τις 00:15 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με NOTAM που ανέβηκε στην ιστοσελίδα της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Η ειδοποίηση αφαιρέθηκε λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24, που κατέγραψε 5 πτήσεις ιρανικών αερομεταφορέων (Mahan Air, Yazd Air, AVA Airlines) ανάμεσα στις πρώτες που έγιναν κατόπιν. Το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου ανακοινώθηκε καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να μη δώσει σαφή απάντηση για το ενδεχόμενο να διατάξει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι ΗΠΑ απέσυραν μέρος του προσωπικού από κάποιες βάσεις τους στη Μέση Ανατολή, ανέφερε αξιωματούχος χθες, αφού η Τεχεράνη προειδοποίησε γειτονικά κράτη πως θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους αν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της. Οι πύραυλοι και τα drones που χρησιμοποιούνται σε μεγεθυνόμενο αριθμό εμπόλεμων ζωνών εγείρουν μεγάλο κίνδυνο για κάθε πολιτικό αεροσκάφος. Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, η IndiGo, ανακοίνωσε πως κάποιες πτήσεις επηρεάστηκαν. Η Air India ανέφερε πως τα δικά της αεροσκάφη παρακάμπτουν τον ιρανικό εναέριο χώρο, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις ως και ακυρώσεις. Αεροσκάφος της ρωσικής Aeroflot που κατευθυνόταν στην Τεχεράνη επέστρεψε στη Μόσχα μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου, πάντα σύμφωνα με την υπηρεσία FlightRadar24.

FlightRadar24.com/Handout via REUTERS