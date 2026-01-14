Το τελευταίο αντίο του Άγγελου Τσιγκρή στον πρώην δήμαρχο Καλαβρυτινών Τάκη Νικολάου

Ο Αχαιός πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής, με αφορμή το θάνατο του Προέδρου του πρώην δημάρχου Καλαβρυτινών Τάκη Νικολάου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η είδηση του θανάτου του πρώην δημάρχου Καλαβρύτων Παναγιώτη (Τάκη) Νικολάου, προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και στην τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων.

Γεννήθηκε στα Καλάβρυτα το 1942 και ήταν ένας από τους τελευταίους επιζώντες της Σφαγής των Καλαβρύτων του 1943.

Υπηρέτησε ως δήμαρχος Καλαβρύτων τα έτη 1991–1994.

Καλό ταξίδι δήμαρχε, αγαπητέ μου Τάκη.