Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Τώρα οδεύω στα 50, δεν είμαι το κελεπούρι»

Καλεσμένος της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

Ο ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή μετά το διαζύγιο με τη Λένα Δροσάκη, τονίζοντας ότι «δεν κρύβει τίποτα» και πως το βασικό σήμερα για εκείνον είναι «η επικοινωνία και η κατανόηση».

«Όχι, δεν κρύβω τίποτα, γιατί να κρύψω; Το διαζύγιο είναι εδώ και τρία χρόνια. Τώρα κλείνουμε τρία χρόνια. Υπάρχει μία κατάσταση η οποία είναι μετά την καταιγίδα που ήταν δυνατή, γιατί ήρθαν τα πράγματα διαφορετικά στη ζωή μας, και προσπαθούμε, το λέω και για την πρώην σύζυγό μου, να είμαστε κοντά στο παιδί, να είμαστε από πάνω, να φροντίζουμε.

Κάνουμε και κοινές διακοπές, μπορεί να τύχει, γιατί το παιδί αυτό θέλει να νιώθει ασφάλεια και να βλέπει καλά τους γονείς του. Άμα βλέπει καλά τους γονείς του, κι αυτό θα περάσει καλά», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

Και πρόσθεσε: «Δεν ψάχνω κάτι τώρα… Τώρα οδεύω σιγά σιγά στα 50. Δεν κάθομαι να ψάξω όπως όταν ήμουνα πιτσιρικάς. Σίγουρα νομίζω το βασικό είναι να υπάρχει συνεννόηση, επικοινωνία, κατανόηση. Μην ξεχνάς ότι δεν είμαι και μια εύκολη περίπτωση, έχω και ένα παιδί. Θεωρητικά δεν είμαι το κελεπούρι, με αυτή την έννοια. Το βασικό είναι η επικοινωνία και η κατανόηση».