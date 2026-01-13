Πώς αποτράπηκε την τελευταία στιγμή μια νέα γυναικοκτονία στον Πύργο;

Σκηνές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν σε σπίτι στον Πύργο, όταν μια γυναίκα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον σύζυγό της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον λαιμό.

Πρόκειται για ακόμη μία σοβαρή υπόθεση απόπειρας γυναικοκτονίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης φέρεται στη συνέχεια να επιχείρησε να αυτοκτονήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (13/01), ύστερα από καβγά του ζευγαριού. Ο 50χρονος άνδρας άρπαξε μαχαίρι από την κουζίνα και επιτέθηκε στη σύζυγό του, τραυματίζοντάς τη στον λαιμό. Παρά τον σοκ και τον φόβο της, η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει, να κλειδωθεί στο υπνοδωμάτιο και να καλέσει το «100» ζητώντας βοήθεια.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πύργου έφτασαν άμεσα στο σπίτι και βρήκαν τον δράστη να κρατά ακόμη το μαχαίρι, απειλώντας ότι θα αυτοκτονήσει. Για περίπου 45 λεπτά εκτυλίχθηκαν δραματικές στιγμές, μέχρι που οι αστυνομικοί τον έπεισαν να πετάξει το όπλο και τον συνέλαβαν.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, όπου του ασκήθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή και μέχρι τότε κρατείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας.

Το χρονικό

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, πήρε ένα μαχαίρι από τον χώρο της κουζίνας και στράφηκε εναντίον της γυναίκας του, προκαλώντας της τραύμα στην περιοχή του λαιμού.

Παρά την ταραχή, την αγωνία και τον τρόμο για τη ζωή της, η γυναίκα κατάφερε και βρήκε τη δύναμη να ξεφύγει από τον σύζυγό της, να ασφαλίσει την πόρτα του υπνοδωματίου και να επικοινωνήσει με το «100», εκλιπαρώντας για συνδρομή.

Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου μπήκαν στην κατοικία και βρέθηκαν μπροστά σε μια ανατριχιαστική εικόνα. Ο δράστης εξακολουθούσε να κρατάει μαχαίρι ενώ απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει.

Για περίπου 45 λεπτά εξελίχθηκαν σκηνές έντασης. Οι αστυνομικοί τελικά κατάφεραν να πείσουν τον 50χρονο να μην προβεί στη μοιράια πράξη του και να πετάξει το μαχαίρι. Οι Αρχές στη συνέχεια τον συνέλαβαν, τερματίζοντας έτσι μια ενδοοικογενειακή κρίση που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε φονικό.