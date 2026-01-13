Βριλήσσια: Συνελήφθη 49χρονος για παιδική πορνογραφία

Από ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων συνελήφθη μετά από πολυήμερη έρευνα, πρωινές ώρες της Δευτέρας στα Βριλήσσια, 49χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παιδική πορνογραφία ανηλίκων κατ΄ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, κατά τα έτη 2019 έως 2021, ο 49χρονος χρησιμοποιώντας δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων, προμηθεύτηκε, κατείχε και είχε πρόσφορα για διαμοιρασμό τουλάχιστον -176- αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει τα δώδεκα (12) έτη.

Επιπροσθέτως είχε αποθηκεύσει σε ηλεκτρονικά ψηφιακά μέσα δεκάδες φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει τα δώδεκα (12) έτη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.