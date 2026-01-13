Μπούρας: «Τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες» απαντά σε καταγγελίες για παράνομη εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Απαντώντας σε καταγγελία για παράνομη εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας δηλώνει στο thebest ότι «έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες», επικαλούμενος μάλιστα έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την οποία –όπως αναφέρει– το Πανεπιστήμιο δεν έχει ενημερωθεί για το αποτέλεσμά της.

Την ίδια ώρα, πανεπιστημιακοί κάνουν λόγο για κατάφωρη παραβίαση της νομοθεσίας, επιλεκτική ανοχή από το Υπουργείο Παιδείας και άνιση μεταχείριση σε σχέση με αντίστοιχες υποθέσεις άλλων ΑΕΙ.

Ο κ Μπούρας για το θέμα επεσήμανε "Θέλω να διαβεβαιώσω ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες. Η συγκεκριμένη υπόθεση έγινε και αντικείμενο έρευνας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετά από ανώνυμη αναφορά, για το αποτέλεσμα της οποίας, δεν έχει ενημερωθεί το Πανεπιστήμιο".

Η ανακοίνωση των Πανεπιστημιακών αναφέρει μεταξύ άλλων:

Ο πρύτανης του πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, στην αγωνιώδη προσπάθειά του να εκλεγεί εκ νέου στη θέση του πρύτανη στις εκλογές που έγιναν τον Μάρτιο του 2024, προχώρησε σε παρανομίες προκειμένου να κερδίσει την ψήφο των καθηγητών. Πιο συγκεκριμένα ενέκρινε αίτηση της καθηγήτριας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας για εξέλιξή της από την βαθμίδα της αναπληρώτριας σε αυτή της καθηγήτριας πρώτης βαθμίδος. Η εν λόγω κατέθεσε για πρώτη φορά αίτηση εξέλιξης στις 12-12-2022, ημερομηνία που τυπικά συμπλήρωνε την προβλεπόμενη τριετία παραμονής στην θέση της αναπληρώτριας καθηγήτριας. Η αίτηση αυτή διαβιβάστηκε στον πρύτανη με την 4-1-2023 απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας. Ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας απέρριψε την αίτηση -δυνάμει της Γνωμοδότησης 17/2022 του ΝΣΚ- με σχετικό έγγραφο αναπομπής (23166/20-3-2023) γιατί κατά την ημερομηνία της αίτησης της κυρίας δεν είχε συμπληρώσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα που προβλέπεται καθώς είχε αιτηθεί αδειών μητρότητας, ανατροφής τέκνου και άλλες που της είχαν εγκριθεί από το πανεπιστήμιο.

Η ίδια επαναφέρει το αίτημά της για εξέλιξη στις 14-11-2023 και η συνέλευση του Τμήματος το στέλνει στον Πρύτανη άμεσα στις 22-11-2023. Ο πρύτανης προκηρύσσει τη θέση (ΦΕΚ Γ’ 3328/18.12.2023), παρόλο που με τη 14μηνη άδεια μητρότητας και ανατροφής τέκνου δεν είχαν συμπληρωθεί η απαιτούμενη από τον νόμο τριετία. Ο πρύτανης έχει αποφανθεί ότι μπορεί να προσμετρήσει τον χρόνο της άδειας ανατροφής τέκνου, λόγω της έκδοσης από πλευράς της επιστημονικού συγγράμματος, παράνομα αφού ο νόμος δίνει αυτή τη δυνατότητα ρητά μόνο σε περιπτώσεις άδειας για εκπαιδευτικούς - επιστημονικούς λόγους.

Τα έργα και οι ημέρες του Μπούρα έγιναν έγγραφη καταγγελία στο Υπουργείο Παιδείας εδώ και περίπου δύο χρόνια. Υπουργοί, υφυπουργοί και ο Υπηρεσιακός Γραμματέας τα γνωρίζουν πολύ καλά εδώ και περισσότερους από 12 μήνες. Τι μέσο, λοιπόν, έχει ο Χρήστος Μπούρας στο Υπουργείο Παιδείας και καταφέρνει όλο αυτό το διάστημα όχι μόνο να μη γίνεται αναπομπή του φακέλου της ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ εξέλιξης της καθηγήτριας, αλλά να προστατεύεται τόσο πολύ κρατώντας κρυμμένες-κλειδωμένες στο συρτάρι όλες τις επίσημες καταγγελίες που έχουν γίνει; Εκείνο που προκαλεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αποδεικνύει την μεθοδευμένη υπόγεια διαδρομή και τις ισχυρές πλάτες του πρύτανη Χρήστου Μπούρα στο Υπουργείο Παιδείας είναι ότι την ίδια στιγμή που κρατούν προστατευόμενο αυτόν, το Υπουργείο Παιδείας αναπέμπει ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΔΙΕΣ περιπτώσεις καθηγητριών από το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Πρυτάνεις δύο ταχυτήτων στο Υπουργείο Παιδείας με την ανοχή ΟΛΩΝ των διοικούντων του και άμοιροι πρυτάνεις που δεν έχουν τις ίδιες γνωριμίες με αυτές του Μπούρα και βλέπουν το νόμο να πέφτει βαρύς στα πανεπιστήμιά τους. Εύγε στο Υπουργείο Παιδείας για την ισονομία και την ισοπολιτεία που εφαρμόζει.

Πανεπιστημιακοί υπέρ της ισονομίας και του κράτους δικαίου