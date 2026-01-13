Φ. Ζαΐμης: «Η προσφορά εκπαιδευτικού απινιδωτή στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Παράρτημα Πάτρας είναι ουσιαστική βοήθεια»

Η Π.Ε. Αχαΐας προσέφερε εκπαιδευτικό απινιδωτή στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Παράρτημα Πάτρας.

Η ανακοίνωση του Φωκίωνα Ζαΐμη αναφέρει τα εξής:

Εκφράζοντας έμπρακτα τον σεβασμό και τη στήριξή της στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Παράρτημα Πάτρας για το ανθρωπιστικό του έργο η Π.Ε. Αχαΐας προσέφερε έναν εκπαιδευτικό απινιδωτή. Ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίων Ζαΐμης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, μιλώντας για το «δώρο ζωής» που δόθηκε στην πρόεδρο Τάνια Κανελλοπούλου και στους ανθρώπους του Ε.Ε.Σ. Πάτρας τόνισε:

«Οι Εθελοντές Σαμαρείτες, Διασώστες και Ναυαγοσώστες, εργάζονται καθημερινά σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμμετέχοντας σε πλήθος υπηρεσιών ή αποστολών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η προσφορά αυτή πραγματοποιείται με στόχο τη συμβολή της Π.Ε. Αχαΐας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Είμαστε στη διάθεση των ανθρώπων του Ερυθρού Σταυρού προκειμένου να συνδράμουμε με κάθε μέσο στις ανάγκες που παρουσιάζονται υποστηρίζοντας το πολύτιμο έργο που επιτελούν για την κοινωνία».

Τον εκπαιδευτικό απινιδωτή προσέφερε ο κ. Ζαΐμης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο και την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου.