Bodegas Wine Bar Restaurant: Εκεί που οι γαστριμαργικές εκπλήξεις δια δέχονται η μια την άλλη

Στο πολυσύχναστο Bodegas Wine Bar Restaurant με την πανελλαδική ακτινοβολία, οι γαστριμαργικές εκπλήξεις δια δέχονται η μια την άλλη. Υιοθετώντας την δυναμική τάση της επιστροφής στην ελληνική κουζίνα- η οποία κάνει θραύση στην Αθήνα και εντάσσεται στο γενικότερο κίνημα υπέρ των τοπικών γεύσεων διεθνώς- τιμά την γευστική παράδοση της πατρίδας μας. Το καινού ριο μενού βασίζεται σε «πειραγμένα» κλασικά πιάτα.

Ο χαρισματικός σεφ Διονύσης Μάνος χαρίζει νέα, σύγχρονη πνοή σε πατροπαράδοτες συνταγές και το αποτέλεσμα έγινε ήδη talk of the town. Oι δημιουργικές ιδέες και οι νεωτεριστικές τεχνικές μέσα από αυθεντι κές πρώτες ύλες και σεβασμό στο παρελθόν, έχουν ενθουσιάσει τους λάτρεις του καλού φαγητού. Star dishes π.χ. το παστίτσιο με μοσχαρίσια μάγουλα και ο κόκορας κρασάτος με χυλοπίτες και κεφαλογραβιέρα… Σε κάθε πρόταση διαπιστώνεις γευστική ισορροπία και νοστιμιά. Τριγύρω σμίγουν η ζεστασιά του wine bar και η εκλεπτυσμένη ατμό σφαιρα του εστιατορίου.

Θυμίζουμε πως το Bodegas στον ολοζώντανο πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, προσφέρει πρωινό από τις 9 π.μ., ενώ το ανανεωμένο μενού για φαγητό ετοιμάζεται μεσημέρι- βράδυ. (Όλα παραγγέλνονται πλέον και στο e-food για απόλαυση και στο σπίτι)

Ρήγα Φεραίου 147, Πάτρα | Τ: 2610 221113