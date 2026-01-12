Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου τιμήθηκε στην επετειακή εκδήλωση για την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου συμμετείχε ως τιμώμενος Δήμος στις τριήμερες εκδηλώσεις της 204ης Επετείου της Α ‘ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων και της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Επιδαύρου και τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, οι οποίες κορυφώθηκαν χθες Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026.

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος, εκπροσωπώντας τον Δήμο, υπογράμμισε τη διαχρονική ιστορική και συμβολική σχέση των δύο τόπων που συνέβαλαν καθοριστικά στον Αγώνα για την Ελευθερία, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του ο Δήμος και προσθέτει:

«Η Επίδαυρος, ο χώρος όπου ο Αγώνας αποτυπώθηκε πολιτικά και θεσμικά, με τη διαμόρφωση των πρώτων δομών εθνικής διοίκησης, και το Μεσολόγγι, που με τη θυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων «σφράγισε» την πορεία της Επανάστασης.

Διανύοντας το Επετειακό Έτος της των 200 χρόνων από την Έξοδο, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου συμμετέχει ενεργά σε δράσεις που ενισχύουν τη συλλογική μνήμη και αναδεικνύουν τη διαχρονική αξία της ιστορικής κληρονομιάς του τόπου μας».