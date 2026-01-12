Πάτρα: Τι θα γίνει με το παλιό κτίριο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ; «Το έχουμε έως το 2030», λέει ο Ανδρέας Μανωλόπουλος

Η λειτουργία του νέου σταθμού Υπεραστικού ΚΤΕΛ στην Πάτρα εξελίσσεται ομαλά, όπως δήλωσε στο thebest.gr ο πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, Ανδρέας Μανωλόπουλος.

Όπως εξηγεί, ο σταθμός λειτουργεί άψογα και χωρίς κανένα πρόβλημα. «Η κυκλοφορία των λεωφορείων είναι πολύ πιο εύκολη και ο κόσμος είναι χαρούμενος», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει πως «δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Αν προκύψει κάτι, το αντιμετωπίζουμε άμεσα, αλλά και αυτοί που έρχονται και αυτοί που φεύγουν μας λένε τα καλύτερα λόγια».

Σύγχρονος και ευρωπαϊκών προδιαγραφών

Ο κ. Μανωλόπουλος επισημαίνει ότι «ο νέος σταθμός είναι υπερσύγχρονος και ευρωπαϊκών προδιαγραφών, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους επιβάτες. Είναι ένας χώρος που συνδυάζει λειτουργικότητα και άνεση».

Το παλιό κτίριο του ΚΤΕΛ και οι διαπραγματεύσεις

Όσον αφορά το παλιό κτίριο του ΚΤΕΛ, ο πρόεδρος τονίζει ότι «ανήκει στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ έως το 2030 και αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με μια εταιρεία για την αξιοποίησή του. Σε 20 μέρες με ένα μήνα περιμένουμε να έχουμε σαφή εικόνα, αλλά θέλουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα είναι προς όφελος όλων».

Ικανοποίηση και θετικά σχόλια

Συνολικά, όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος, «η εικόνα του νέου σταθμού είναι θετική. Οι επιβάτες εκφράζουν την ικανοποίησή τους, ενώ οι συνθήκες λειτουργίας επιτρέπουν την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των πολιτών στην Αχαΐα».