Εβδομάδα δοκιμασιών για τρία ζώδια - Τι δεν θα πάει όπως το περιμένουν

Αυτή η εβδομάδα είναι γεμάτη από αστρολογικές ενέργειες που φέρνουν τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις, ανάλογα με το ζώδιό σας.

Στην αστρολογία, οι πλανητικές επιρροές δεν επηρεάζουν όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο, και ορισμένα ζώδια μπορεί να βιώσουν μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή την εβδομάδα. Όπως αναφέρει το bovary.gr από την επιρροή της Νέας Σελήνης στον Αιγόκερω μέχρι τη μετάβαση της Αφροδίτης στον Υδροχόο, η αστρολογική «ατμόσφαιρα» δείχνει πως κάποιες επιρροές μπορεί να φέρουν περισσότερη ένταση και συναισθηματική αναστάτωση. Εντός αυτών των πλανητικών σχημάτων, υπάρχουν τρία ζώδια που πιθανότατα θα βρουν την εβδομάδα πιο δύσκολη, είτε εξαιτίας εσωτερικών συγκρούσεων είτε λόγω εξωτερικών πιέσεων.

Τα τρία πιο άτυχα ζώδια της εβδομάδας:

Ιχθύες

Για τους Ιχθύες, η διέλευση της Αφροδίτης στον Υδροχόο φέρνει μια περίοδο εσωστρέφειας και συναισθηματικής ανησυχίας. Ενώ άλλοι μπορεί να βιώσουν αισθητά θετικές επιρροές, οι Ιχθύες καλούνται να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα συναισθήματά τους και να κλείσουν κύκλους με σχέσεις από το παρελθόν. Η επιρροή της Αφροδίτης στον υποσυνείδητο τομέα τους μπορεί να τους ωθήσει σε μια ανασκόπηση του παρελθόντος, φέρνοντας στην επιφάνεια ανεκπλήρωτες επιθυμίες ή ακόμα και σχέσεις που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ όπως θα ήθελαν. Αυτές οι συναισθηματικές συγκρούσεις μπορεί να δημιουργήσουν μια αίσθηση απώλειας ή θλίψης. Παρά την αναγκαία συναισθηματική κάθαρση, οι Ιχθύες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για κάποιες δύσκολες στιγμές, αν και μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί να τους προσφέρει πολύτιμη σοφία.

Τοξότης

Ο Τοξότης αυτή την εβδομάδα θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια σειρά πρακτικών προκλήσεων, ειδικά στον τομέα των οικονομικών και της καριέρας. Αν και η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω ενισχύει το κίνητρο για αύξηση του εισοδήματος, η πίεση για τη σωστή διαχείριση των οικονομικών τους μπορεί να γίνει ασφυκτική. Οι Τοξότες έχουν την τάση να βλέπουν τον κόσμο με αισιοδοξία, όμως αυτή η εβδομάδα θα τους προσφέρει την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν πραγματικά ζητήματα που αφορούν τις οικονομικές τους επιλογές και τις επαγγελματικές τους προτεραιότητες. Η παρουσία του Κρόνου και του Ποσειδώνα στον τομέα του σπιτιού και της περιουσίας μπορεί να τους κάνει να νιώσουν ανασφάλεια ή να προκαλέσει καθυστερήσεις σε σχέδια που αφορούν αγοραπωλησίες ακινήτων. Ενώ οι ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη είναι εκεί, οι Τοξότες θα πρέπει να περάσουν μέσα από αρκετές δυσκολίες για να τις εκμεταλλευτούν.

Υδροχόος

Η εβδομάδα αυτή για τον Υδροχόο δεν θα είναι και η πιο εύκολη, παρά την είσοδο της Αφροδίτης στο ζώδιο τους, που συνήθως φέρνει θετικές επιρροές στις σχέσεις και στην εικόνα τους. Παρά το γεγονός ότι η Αφροδίτη φέρνει εύνοια, η έντονη πίεση που δέχονται από τις προσωπικές και επαγγελματικές τους σχέσεις μπορεί να φέρει άγχη. Η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω ενεργοποιεί το υποσυνείδητο τους, προκαλώντας τους να αντιμετωπίσουν τις αθέατες πλευρές των επιθυμιών τους και να εξετάσουν τις συναισθηματικές τους ανάγκες. Ενδέχεται να νιώσουν την ανάγκη να κλείσουν κύκλους που σχετίζονται με το παρελθόν τους ή να αναγνωρίσουν ότι κάποιες φιλίες και σχέσεις δεν τους εξυπηρετούν πια. Αν και η κατεύθυνση για νέες, δημιουργικές ευκαιρίες είναι ανοιχτή, η πίεση να «συγκρατήσουν» τις υπερβολικές προσδοκίες από τον εαυτό τους και τους άλλους μπορεί να τους αποσυντονίσει.