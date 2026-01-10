Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Μητσοτάκης: Η AI αναδρομή για τα δέκα χρόνια στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας

Μητσοτάκης: Η AI αναδρομή για τα δέκα χρ...

Ο πρωθυπουργός κάνει αναδρομή σε σημαντικές στιγμές των 10 ετών που ηγείται της ΝΔ

Με ένα video ΑΙ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αναδρομή σε σημαντικές στιγμές των 10 ετών που ηγείται της ΝΔ.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην διαχείριση της κρίσης στον Έβρο, στην διαχείριση της πανδημίας και το gov.gr, στη συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης τον Ιούλιο του 2020, στην υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας με την Γαλλία, στην αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ και την ιστορική του ομιλία στο Κογκρέσο, στις διπλές εκλογές του 2023, στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, στην δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, στην έναρξη της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης και στις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν τον Νοέμβριο του 2025.

 Ο κ. Μητσοτάκης συνοδεύει το βίντεο με την εξής ανάρτηση: «Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκλογή μου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που ηγούμαι της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα».

 

Ειδήσεις Τώρα

Δυτική Ελλάδα- Νικόλας Σερέτης: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και «express» ψυχρή εισβολή

Κραν Μοντανά: «Ήταν σαν σκηνή από την Αποκάλυψη» λέει αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας

Από τις ενέσεις στα χάπια- Τεράστιοι τζίροι στα φάρμακα για απώλεια βάρους

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κυριάκος Μητσοτάκης Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις