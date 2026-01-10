Δυτική Ελλάδα Σε ποια σημεία των οδικών δικτύων της παραμένουν τα μπλόκα

Παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, σε σημεία των οδικών δικτύων της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου - Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Αντίθετα, στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποχωρήσει από τον κόμβο του Πύργου, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου.

Παράλληλα, εκπρόσωποι των μπλόκων της Αχαΐας θα συμμετάσχουν σημερα το μεσημέρι του Σαββάτου στην πανελλαδική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια Λάρισας. Εκεί θα αποφασιστεί η σύνθεση της επιτροπής που θα συναντηθεί την Τρίτη με τον πρωθυπουργό.

Η επιτροπή θα συγκροτηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και θα περιλαμβάνει εκπροσώπους όλων των κλάδων, γεωργούς και κτηνοτρόφους, χωρίς τη συμμετοχή μπλόκων που είχαν ταχθεί υπέρ άμεσου διαλόγου.