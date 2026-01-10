Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δυτική Ελλάδα Σε ποια σημεία των οδικών δικτύων της παραμένουν τα μπλόκα

Δυτική Ελλάδα Σε ποια σημεία των οδικών ...

Ανυποχώρητοι οι αγρότες

Παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, σε σημεία των οδικών δικτύων της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου - Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Αντίθετα, στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποχωρήσει από τον κόμβο του Πύργου, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου.

Παράλληλα, εκπρόσωποι των μπλόκων της Αχαΐας θα συμμετάσχουν σημερα το μεσημέρι του Σαββάτου στην πανελλαδική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια Λάρισας. Εκεί θα αποφασιστεί η σύνθεση της επιτροπής που θα συναντηθεί την Τρίτη με τον πρωθυπουργό.

Η επιτροπή θα συγκροτηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και θα περιλαμβάνει εκπροσώπους όλων των κλάδων, γεωργούς και κτηνοτρόφους, χωρίς τη συμμετοχή μπλόκων που είχαν ταχθεί υπέρ άμεσου διαλόγου.

Μπλόκα αγροτών: Πρόταση για συλλαλητήριο...

Ειδήσεις Τώρα

Υπέρογκες ανατιμήσεις καταγγέλλουν οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών - Στο 60% το φορολογικό κόστος

Γρίπη: Ασφυκτική πίεση στα παιδιατρικά νοσοκομεία - Η ανησυχία για τα σχολεία

Σπίτι με ενοίκιο 50 ευρώ τον μήνα για δημοσίους υπαλλήλους σε τουριστικές περιοχές

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρότες Μπλόκα

Ειδήσεις