Φοινικούντα: Ξανά ενώπιον της ανακρίτριας οι δύο 22χρονοι

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, τρεις μήνες μετά το έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο.



Μέχρι σήμερα έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι πέντε κατηγορούμενοι.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανακριτικής διαδικασίας, οι δύο 22χρονοι που βρίσκονται προφυλακισμένοι στις φυλακές Ναυπλίου από τις 20 Οκτωβρίου αναμένεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να περάσουν αύριο (10/1) εκ νέου την πόρτα του γραφείου της Α’ Ανακρίτριας Καλαμάτας.

Οι δύο νεαροί ήταν οι πρώτοι από τους συνολικά πέντε, μέχρι στιγμής, συλληφθέντες για τη δολοφονία το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025, στο κάμπινγκ «Άμμος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να ενημερωθούν για νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται και να κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Ο «κρίσιμος» ρόλος του 22χρονου Χ.Τ.



Ο πρώτος από τους δύο είναι ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές στις 14 Οκτωβρίου. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ήταν συνοδηγός στο επίμαχο λευκό σκούτερ, έχοντας θήκη κιθάρας στον ώμο.

Αρχικά είχε ισχυριστεί ότι ήταν συνεργός στη διπλή δολοφονία, αποδίδοντας στον εαυτό του τον ρόλο του ηθικού αυτουργού, επικαλούμενος σεξουαλική παρενόχληση από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Παράλληλα, είχε αναλάβει την ευθύνη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας τον Σεπτέμβριο του 2025 έξω από την επιχείρηση «Στάδιον», επίσης ιδιοκτησίας του θύματος.

Ανατροπή στους ισχυρισμούς του – Τι δείχνει η έρευνα

Ο Χ.Τ. είχε κατονομάσει τον φίλο του, τον 22χρονο Ελληνοβρετανό Ι.Μ., ως φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν εισήλθε στο κάμπινγκ και ότι διέφυγε κολυμπώντας μέχρι την Καλαμάτα.

Ωστόσο, από τη δίμηνη έρευνα της ανακρίτριας και την αξιοποίηση στοιχείων από την έρευνα της αστυνομίας, φαίνεται να προκύπτει ότι ο ίδιος ο Χ.Τ. ήταν εκείνος που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Όσον αφορά τη διαφυγή του, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο, μέχρι τα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας την επόμενη μέρα, από τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος επίσης βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος από τα μέσα Δεκεμβρίου.