Κεφαλονιά: Ανήλικος συνελήφθη για κλοπή και χρήση τραπεζικής κάρτας

Στη σύλληψη ανήλικου για υπόθεση κλοπής προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, το απόγευμα της Τετάρτης, σε περιοχή της Κεφαλονιάς.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο ανήλικος φέρεται να αφαίρεσε, τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, τραπεζική κάρτα και προσωπικά αντικείμενα από ανασφάλιστο όχημα.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την κλεμμένη κάρτα, πραγματοποίησε αγορές από καταστήματα της περιοχής, συνολικής αξίας 66 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος εντοπίστηκε έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις και συνελήφθη, ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων αντικειμένων, τα οποία αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και η μητέρα του ανηλίκου, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.