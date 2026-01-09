ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: «Με συνθήματα δεν χτίζεται το μέλλον της Πάτρας»

Η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας τοποθετείται σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Πατρέων για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην πόλη.



Η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Η Δημοτική Αρχή και προσωπικά ο Δήμαρχος κ. Κώστας Πελετίδης για ακόμη μία φορά, επιλέγουν τον δρόμο της στείρας αντιπαράθεσης και των ιδεοληψιών, αντί του ουσιαστικού

διαλόγου και της αναπτυξιακής προοπτικής για την πόλη μας.

Οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του Δημάρχου, με χαρακτηρισμούς σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας και επιθέσεις απέναντι σε κάθε σοβαρή πρόταση επένδυσης, όπως η δημιουργία της σύγχρονης μαρίνας Mega Yacht στην Πάτρα, αποδεικνύουν ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή παραμένει εγκλωβισμένη σε μια λογική άρνησης και στασιμότητας.

Η Πάτρα δεν μπορεί να μένει στο περιθώριο, την ώρα που άλλες πόλεις αξιοποιούν το παραλιακό τους μέτωπο, προσελκύουν επενδύσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενισχύουν την τοπική οικονομία. Η ανάπτυξη δεν είναι απειλή, είναι αναγκαιότητα.

Αντί για συνθήματα και διχαστικό λόγο, ο Δήμαρχος οφείλει να απαντήσει στους Πατρινούς γιατί η πόλη μας εξακολουθεί να χάνει ευκαιρίες και να μένει πίσω.

Η Δ.Ε.Ε.Π. Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας θα συνεχίσει να στέκεται απέναντι σε μια Δημοτική Αρχή που αρνείται την πρόοδο, μπλοκάρει κάθε σοβαρή επένδυση και αφήνει την Πάτρα να μένει πίσω. Η πόλη μας χρειάζεται τόλμη, σχέδιο και δράση, όχι ιδεοληψίες και συνθήματα.

Το μέλλον της Πάτρας δεν χτίζεται με λόγια, χτίζεται με πράξεις και αποφάσεις που υπηρετούν τους πολίτες.