Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Το Φρούριο Ρίου θα είναι εκτάκτως κλειστό για το κοινό

Το Φρούριο Ρίου θα είναι εκτάκτως κλειστ...

Θα είναι κλειστό από 12 - 17 Ιανουαρίου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ενημερώνει για έκτακτο κλείσιμο του Φρουρίου Ρίου από 12 έως 17 Ιανουαρίου 2026.

Η ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι το Φρούριο Ρίου θα παραμείνει εκτάκτως κλειστό για το κοινό από 12 έως και 17 Ιανουαρίου 2026.

Ειδήσεις Τώρα

Προειδοποίηση του Δήμου Πατρέων για αποφυγή μετακινήσεων στις παρόχθιες περιοχές του Πείρου- Παραπείρου

Καιρός: Νέα κακοκαιρία με καταιγίδες, χιόνια και τσουχτερές θερμοκρασίες

Τι ξεκλείδωσε τη συνάντηση κυβέρνησης - αγροτών- Που παραμένουν τα μπλόκα στη δυτική Ελλάδα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φρούριο Ρίου Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Ειδήσεις