Το Φρούριο Ρίου θα είναι εκτάκτως κλειστό για το κοινό

Θα είναι κλειστό από 12 - 17 Ιανουαρίου
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ενημερώνει για έκτακτο κλείσιμο του Φρουρίου Ρίου από 12 έως 17 Ιανουαρίου 2026.
Η ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας αναφέρει τα εξής:
Σας ενημερώνουμε ότι το Φρούριο Ρίου θα παραμείνει εκτάκτως κλειστό για το κοινό από 12 έως και 17 Ιανουαρίου 2026.
