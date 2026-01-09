Το Φρούριο Ρίου θα είναι εκτάκτως κλειστό για το κοινό

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ενημερώνει για έκτακτο κλείσιμο του Φρουρίου Ρίου από 12 έως 17 Ιανουαρίου 2026.

Η ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι το Φρούριο Ρίου θα παραμείνει εκτάκτως κλειστό για το κοινό από 12 έως και 17 Ιανουαρίου 2026.